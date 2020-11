Joan Mir: «Voy a salir al ataque, no a la defensiva»

El mallorquín Joan Mir (Suzuki GSX RR), que acabó duodécimo los entrenamientos oficiales para el Gran Premio de la Comunidad Valenciana de MotoGP, reconoció que está «disgustado por cómo ha ido la segunda clasificación», pero señaló que no puede decir «que el día ha sido negativo».

«Me he encontrado muy bien en los dos libres por eso hay que ver por qué ha pasado esto en la segunda clasificación y entender cuál ha sido el problema, a partir de ahí, hay que hacer borrón y cuenta nueva para la carrera de mañana pues tenemos un buen ritmo y veremos hasta dónde podemos llegar», destacó.

El líder del Mundial dijo que no está nervioso. «Con la posición de hoy no me bastaría (para ser campeón del mundo), pero es normal, porque soy duodécimo, pero me tranquiliza un poco más el ritmo y ver dónde están los rivales, pues si consigo sacar mi ritmo en carrera creo que podemos estar 'cerquita' del podio o en el podio. Siendo realistas y sin soñar», explicó.

«Tranquiliza ver que Rins y Quartararo están tan atrás, porque si estuviesen primero y segundo sí que estaría más nervioso, pero en estas condiciones que hemos vivido, es complicado, hizo frío y la pista se estaba secando y se ha rodado rapidísimo, sobre todo Morbidelli, pero yo no he podido encontrar sensaciones», reconoció el piloto de Suzuki.

Joan Mir aseguró que saldrá «al ataque, no a la defensiva», y que intentará «adelantar al máximo número de pilotos de inicio».

«A partir de ahí, encontrar una posición cómoda que nos deje sacar nuestro ritmo para ver en la segunda mitad de carrera hasta dónde podemos llegar, que será nuestra parte fuerte», subrayó.

«Si consigo pasar ese embudo de las primeras vueltas sin meterme en líos, creo que será una buena carrera. Si no, tocará sufrir», reconoció Joan Mir, quien recalcó que «será importante la última mitad de carrera, porque nadie sabe lo que van a durar los neumáticos».

«Es un fin de semana especial, pero seguramente sería más complicado si hubiese aficionados en las gradas, porque la gente con esos ánimos mete más presión. Eso este año tranquiliza un poco más, pero si a mí me preguntas, prefiero que haya un poco más de presión y que hubiera aficionados con los que celebrar si todo sale bien», destacó el líder del Mundial.

«Mi mentalidad va ser dar el ciento por ciento y si lo hacemos, creo que podemos conseguir un resultado que nos dé el título, no quiero hacer tonterías, pero voy a intentar remontar y pasar al mayor número de pilotos al principio y luego pensar con la cabeza dónde estamos y hasta dónde podemos llegar», recalcó Joan Mir.