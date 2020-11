El aplaudido discurso de Joan Mir: «Presión tienen los que no pueden pagar el alquiler o llevar comida a casa»

A pesar de estar a punto de convertirse en campeón del mundo de MotoGP, Joan Mir tiene los pies sobre la tierra. El piloto mallorquín ha protagonizado un aplaudido discurso en las redes sociales en el que reflexiona sobre el valor del deporte en los tiempos que corren.

«¿Presión? Presión es lo que está pasando con el coronavirus. la gente que no puede pagar el alquiler o llevar comida a casa», contestó Mir al ser preguntado sobre la tensión en estas semanas decisivas de las competición.

«Yo me estoy jugando un título de MotoGP y si me va bien, me irá muy bien; y si me va mal, pues también me irá bien. Hay mucha gente que lo está pasando peor», añadió el piloto de Suzuki demostrando que es consciente de la situación de crisis que está atravesando el planeta.

El piloto mallorquín Joan Mir está muy cerca de proclamarse campeón del mundo de MotoGP. Le preguntan si siente la presión: "Presión tiene la gente que no puede pagar el alquiler o llevar comida a casa. Yo solo hago mi trabajo". pic.twitter.com/99II7EKKFn ? PabloMM (@pablom_m) November 9, 2020

Cerca de convertirse en campeón de MotoGP

Mir (Suzuki GSX RR) afronta el fin de semana del Gran Premio de la Comunidad Valenciana de MotoGP, que se disputará en el circuito «Ricardo Tormo» de Cheste con él como líder del mundial y con posibilidades de proclamarse campeón «sin dar nada por sentado».

«Aunque tengo una buena ventaja en la clasificación, no puedo dar nada por sentado y es importante mantenerse concentrado en el trabajo», explica Mir. «Es una sensación increíble estar liderando el campeonato y tener a Alex en segundo lugar, el equipo está haciendo un trabajo fantástico», reconoce el piloto de Suzuki.

«Sólo quiero salir y pasar el fin de semana como siempre lo hago, y luego veremos qué pasa cuando llegue la bandera a cuadros», reconoce Joan Mir.