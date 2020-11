El español Joan Mir (Suzuki GSX RR) afirmó tras conseguir la victoria en el Gran Premio de Europa de MotoGP en el circuito «Ricardo Tormo» de Cheste que se sentía «increíble, porque» han «sido capaces de lograr la victoria».

«Ha sido duro porque cuando nos acercábamos al campeonato había que encontrar un compromiso fiable entre riesgo y velocidad y era complicado, pero por fin la moto ha funcionado fantásticamente, era una moto ganadora y he aprovechado la oportunidad», asegura Mir.

«Estoy muy satisfecho y contento conmigo y con Suzuki por el primero-segundo que hemos logrado, ya que al principio de la temporada era difícil pensar que fuese así y ahora tenemos que intentar que la semana que viene sea igual», continúa el cada vez más destacado líder del mundial.

«Este fin de semana ha sido redondo, el mejor de la temporada, ya que era difícil ser competitivo en todas las condiciones pues el viernes fue complicado en mojado y el sábado con parches de agua también fue difícil encontrar la puesta a punto adecuada, y el sábado cambié completamente y la moto funcionó muy bien en toda las condiciones y hoy en el warm up he visto que todo era positivo con la moto y ha sido cuando he pensado que podría conseguir la victoria», reconoce Joan Mir.

«Ahora más que nunca, tenemos que ser inteligentes, tenemos una buena ventaja de puntos, pero el campeonato no se ha acabado y es algo con lo que hay que contar, puesto que debemos valernos de la ventaja de puntos pero pensando de manera positiva, no negativa», incide el piloto de Suzuki.

«Estamos en una buena posición, la moto funciona bien, y si me siento igual de bien que hoy el próximo fin de semana, lucharemos por la victoria, pero si tenemos dificultades, que espero que no, ya veremos que podemos hacer, aunque siempre pensando en dar el ciento por ciento», recalcó Mir.

Una vez más Joan Mir se deshizo de la presión deportiva para aclarar que «nosotros sentimos presión aquí, estamos arriesgando nuestras vidas en este deporte, pero al final es nuestro trabajo, es lo que nos gusta y es una presión real pero que no tengo, tengo una presión positiva ya que si gano será fantástico y si no gano también, pero será bueno, cambiará algo pero no será una gran diferencia».

«Pero aquellas personas que no pueden pagar el alquiler y pasan dificultades por la Covid'19 o no pueden llevar la comida a su casa, esos sí que están sufriendo la presión de verdad, y es cuando pienso en perspectiva y veo que éste es mi trabajo y me siento un privilegiado, puesto que son otros los que verdaderamente están sufriendo», recuerda Joan Mir sobre la situación mundial actual.