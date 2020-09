Viñales suma su tercera pole de la temporada

El español Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1) sumó su tercera «pole position» de la temporada y la vigésimo tercera de su carrera deportiva al ser el más rápido en la clasificación para el Gran Premio de Emilia Romagna que mañana se disputa en el circuito «Marco Simoncelli» de Misano Adriático.

Viñales marcó un nuevo récord absoluto de 1:31.077 para acabar por delante del australiano Jack Miller (Ducati Desmosedici GP 20) y del francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1).

El mallorquín Joan Mir (Suzuki GSX RR) acabó undécimo, entre las motos de Andrea Dovizioso y Takaaki Nakagami.

La cuarta tanda de pruebas libres resultó un poco más accidentada de lo que cabía esperar al no esperar demasiado algunos pilotos para calentar los neumáticos, lo que propició las espectaculares caídas del británico Bradley Smith, cuya Aprilia RS-GP acabó encima de los neumáticos, o del japonés Takaaki Nakagami (Honda RC 213 V).

La primera línea la completaron Jack Miller, por delante de Fabio Quartararo y con un espectacular Pol Espargaró en la cuarta plaza, la misma línea en la que se colocaron «Pecco» Bagnaia y Brad Binder.

Valentino Rossi logró la séptima posición, tercera línea de salida junto a sus compatriotas Franco Morbidelli y Danilo Petrucci (Ducati Desmosedici GP20).

En Moto2, el transalpino Luca Marini (Kalex), líder del Mundial, se ha aupado a la pole liderando el doblete del SKY Racing Team VR46 de Valentino Rossi junto a su compatriota Marco Bezzecchi, mientras que el español Xavi Vierge (Kalex), que sufrió una caída sin consecuencias, completa la primera línea de parrilla.

Por su parte, Arón Canet (Speed Up) ha terminado sexto, Jorge Navarro (Speed Up) lo ha hecho noveno, Augusto Fernández (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) duodécimo y Héctor Garzó (Kalex), que llegó desde la Q1, decimoquinto. Entre los que no lograron colarse en la Q2, Marcos Ramírez (Kalex) empezará la cita vigésimo y Edgar Pons (Kalex) lo hará vigésimo segundo.