Mir: «Lo importante es seguir en este nivel»

El mallorquín Joan Mir (Suzuki GSX RR), tercero en el Gran Premio de San Marino en Misano Adriático, ha señalado que para él «lo importante es seguir en este nivel», pero que este podio le sabe «a mucho y ojalá pueda estar en el podio todo el año y no ganar una carrera», aunque si «y si estás luchando por el podio seguro que vendrá una victoria».

«Estoy muy contento porque he dado el ciento por ciento y todos los pilotos iban similares de ritmo de carrera y si bien con el compuesto intermedio trasero me costó calentar un poco al principio, luego fui cazando a otros pilotos por delante y creo que me faltaron un par de vueltas, ya que al resto se le iban degradando los neumáticos y yo estaba cada vez más fuerte», explica Mir.

«No he sido un fin de semana tan fuerte como el de Austria pero al final es un podio más que he conseguido», recalcó el piloto de Suzuki, que explicó que se lo tomó con calma al principio «porque costaba un poco calentar al principio, y he tenido algún que otro susto y por eso quería tener paciencia aunque he perdido alguna posición ya que al principio sufría un poco, pero luego he empezado a sacar el ritmo que tenía, que iba cogiendo a todos los pilotos».

«Ha sido complicado pero he llegado a Rins, lo he podido pasar, luego en la última vuelta he podido pasar también a Valentino y me daba igual si era Valentino o quien era, pero ha sido una experiencia inolvidable y me lo he pasado muy bien en la carrera», reconoce Joan Mir.

«Ha sido una carrera muy larga y muy dura para todos, pero estoy muy contento por mi equipo, que ha hecho un buen trabajo y hemos podido sacar el máximo de lo que teníamos y ahora lo importante son los test para ver si podemos sacar eso que nos ha faltado y yo creo que el fin de semana que viene podemos hacer una buena carrera», continúa Mir.

El piloto de Suzuki reconoce que tienen que mejorar «entre otras cosas el salir un poco más adelante» y también si logran «mejorar el rendimiento con neumáticos nuevos», está claro que al principio de carrera pueden ser serán «un poco más competitivos». «Lo importante es que no tenemos que perder lo que tenemos, que es el ritmo, pero creo que tenemos margen para mejorar todavía más».