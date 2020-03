Puig, sobre el regreso de Lorenzo: «Es su vida y no hay nada que decir»

Alberto Puig, director Deportivo del equipo Repsol Honda señaló, sobre el regreso de Jorge Lorenzo, que el pasado año fue piloto del equipo HRC (Honda Racing Corporation) hasta la rescisión de su contrato de mutuo acuerdo después de una aciaga temporada, que «es su vida y no hay nada que decir».

«Yo contestaré desde mi punto de vista, pero también es el punto de vista de Honda. Durante el año pasado tanto él como Honda lo intentamos, él lo intentó y Honda intentó dar lo que le pedía, con nuestras limitaciones, como también él, que fue rápido, en el sentido de que tuvo dos accidentes bestiales», recordó Alberto Puig sobre los percances sufridos por Jorge Lorenzo en 2019.

«Cuando un piloto se cae como se cayó en Montmeló o en Holanda entiendo que no se está paseando, lo está intentando de verdad. Con lo cual las dos partes lo probamos pero la vida no es lo que uno quiere, es lo que es, y al final no salió bien. De la misma manera, se podría decir que la interrupción del contrato fue amistosa, yo diría que amigable, en la que las dos partes entendieron que una parte no quería seguir y la otra no le iba a forzar si no estaba a gusto», aseveró contundente Alberto Puig.

«A partir de ahí, que fue el final, lo bueno que tiene la vida es que cada uno puede y debe hacer lo que quiera y si él ha escogido ese camino -ser piloto probador de Yamaha- será porque probablemente todavía se 'quedó con algo' dentro, y esa es una moto que conoce, que le gusta, y él habrá valorado si lo puede hacer o no», señaló Puig sobre el acuerdo alcanzado por Jorge Lorenzo con Yamaha, la primera marca con la que disputó el mundial de MotoGP.

«Yo no soy nadie para juzgarlo ni para entrar en discusiones sobre el tema; sólo espero que le vaya bien y, sobre todo, que sea feliz, pues la verdad es que el año pasado al hombre en ningún momento se le vio disfrutar de la moto y los pilotos, a pesar de que es un oficio muy jodido, cuando tienes que estar ahí, sí o sí, como es su caso pues es un campeón, en el fondo, de lo que se trata, al final del día, es de disfrutar de tu profesión y de tu vida y el año pasado este hombre no disfrutó nada con la situación que vivió», reconoció el director deportivo del equipo Repsol Honda HRC.