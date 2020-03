Jorge Lorenzo alerta de los peligros del coronavirus desde Dubai

Jorge Lorenzo está viviendo desde Dubai la crisis mundial del coronavirus. El motociclista mallorquín, a través de su perfil de Instagram, ha alertado a sus seguidores sobre los peligros del Covid-19 y les anima a seguir los consejos de las autoridades para superar la situación cuanto antes.

«Circunstancialmente, en este momento me encuentro en Dubai. Aquí de momento la situación (supuestamente) esta mejor, pero perfectamente me podría haber encontrado en mi casa de Lugano o en alguna otra ciudad italiana o española», explica Lorenzo en su post, antes de subrayar lo «verdaderamente es importante» en estos momentos: «Cuidar de nuestra salud y la del prójimo, que en estos casos viene siendo lo mismo».

«Estamos viviendo momentos duros, todo esto es algo nuevo para nosotros y entre la ignorancia inicial y el no saber como actuar hemos agravado mucho la situación. Ahora bien, ahora mismo ya no somos tan ignorantes y disponemos de mucha mas información para tomar la mejor decisión: Básicamente quedarnos en casa y tan solo salir para cubrir las necesidades básicas (siempre siguiendo lo que se nos indica). Esto no es una broma, la vida es muy valiosa para complicárnosla por no hacer lo que tenemos que hacer. Tenemos el mejor ejemplo en China, ellos se lo han tomado de forma muy estricta y parece que lo están consiguiendo. ¡Hagamos lo mismo! Permanezcamos en casa hasta nueva señal (de los expertos) y todo saldrá bien», destaca Jorge Lorenzo,