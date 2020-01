Jorge Lorenzo adquiere un espectacular vehículo de coleccionista

Los Reyes Magos fueron generosos con el tricampeón mundial de MotoGP Jorge Lorenzo. El expiloto mallorquín compartió a través de sus cuentas en las redes sociales la que ya es la última joya de su particular colección de vehículos deportivos. «Queridos Reyes Magos... Este año me he portado mejor que nunca... ¿Que creéis que se esconde detrás del telón?», advertía el balear.

El vehículo que ya es propiedad del laureado deportista mallorquín es el exclusivo Pagani Huayra Roadster, un coche de competición matriculado para la calle queposee un motor de seis litros Mercedes-AMG con 12 cilindros dispuestos en V y dos turbos que permiten alcanzar los 730 caballos de potencia y una velocidad máxima de 388 kilómetros por hora. Sus 1.350 kilos de peso hacen del Huayra Roadster uno de los ingenios de calle con mejor relación peso potencia de todo el mundo, sin esconder que se trata de uno de los autos de mayor valor económico, más al tratarse de una edición limitada y de coleccionista.

El precio inicial de este vehículo se situaría en torno a los 2,3 millones de euros, un valor al que se tendrían que sumar diferentes extras y la personalización en fibra de carbono escogida por su nuevo propietario, que eligió una tapicería de cuero rojo «como el vino», tal y como comentó el propio Jorge en un vídeo que subió a las redes y que deja testimonio del pomposo acto de entrega del particular regalo de Reyes del isleño.

Lorenzo recibió su nuevo coche de manos de Horacio Pagani, de la misma manera que los otros 99 elegidos que podrán conducir este espectacular vehículo construído en una edición limitada.

«Tuve que esperar mas de dos años pero la espera valió la pena. Orgulloso de ser uno de los cien propietarios de esta obra de arte sobre ruedas llamada Pagani Huayra Roadster. Gracias Horacio y todo tu equipo por esta inolvidable experiencia, me hicisteis muy feliz», aseguraba el propio Lorenzo en las redes.

La adquisición de este flamante y personalizado Pagani Huayra Roadster forma parte ya de la exclusiva colección de vehículos que ha ido diseñando Jorge Lorenzo, en la que destaca un Ferrari LaFerrari, un Mercedes SLS AMG o un Porsche 91 GT3 RS.

Mientras, el futuro del cinco veces campeón del mundo sigue orientándose hacia Yamaha como piloto probador de la marca de los diapasones, con la que debutó en MotoGP y sumó tres títulos mundiales.