Jorge Lorenzo: «Volveré al 'paddock', pronto anunciaré algo»

Tras unas largas vacaciones en Bali, Jorge Lorenzo ha regresado a Europa para encarar la nueva vida ya como piloto retirado de la alta competición. Eso sí, el pentacampeón mundial mallorquín, residente en Lugano (Suiza), dejó entrever su regreso al 'paddock', aunque con otras funciones diferentes a las que ha desarrollado durante más de tres lustros.

Lorenzo concedió una entrevista al programa ‘Sport und Talk aus dem Hangar-7’, del canal de televisión austríaca ServusTV, que recoge la web Motorsport y en la que aseguró que volverá al 'paddock' de MotoGP en breve. «He estado descansando en Bali, ahora estoy realmente bien. Inicialmente reservé el billete solo de ida, pero tuve que regresar debido a algunas obligaciones», aseguró el mallorquín, que lanzó un mensaje claro sobre su futuro.

«Definitivamente regresaré al 'paddock'. Pronto anunciaré algo. He estado viajando durante dieciocho años y siempre me he alojado en los mismos hoteles. Siempre me he visto como una persona feliz. Pero si tienes la oportunidad de vivir sin presión, entonces estás más feliz de hacerlo», avanzó Jorge, que en el próximo Gran Premio de España será nombrado MotoGP Legend.