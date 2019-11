Augusto Fernández: «Vamos en la buena dirección»

La segunda y última jornada de los entrenamientos de pretemporada de Moto2 en el Circuito Ricardo Tormo de Cheste dejó un total de 152 vueltas dadas por el mallorquín Augusto Fernández a lomos de la Kalex número 37 en su estreno con el Estrella Galicia 0'0 Marc VDS, con el que firmó el pasado fin de semana y debutó el lunes.

El 37 ha dedicado gran parte del test al trabajo ergonómico. Una vez ajustada la posición encima de la moto, piloto y equipo se han centrado en la búsqueda de una base de puesta a punto. Augusto ha rodado con el nuevo neumático delantero que Dunlop ha preparado para 2020. Además de un nuevo perfil, la nueva goma es más ancha que la utilizada durante el curso 2019.

A pesar de que todavía quedan muchas cosas por probar y seguir puliendo, tras dos días de intenso trabajo con 152 giros completados, el piloto mallorquín y su equipo están satisfechos con los resultados y la información obtenida.

«Después de no poder rodar en Jerez por culpa de la lluvia estaba impaciente por subirme a esta moto. Las sensaciones han sido realmente muy buenas. Estoy muy impresionado con la manera que tiene el equipo de trabajar. Me he sentido muy bien acogido y con la sensación de que todos remamos en la misma dirección desde el primer momento», refería Augusto tras su primera toma de contacto con su nueva estructura y moto.

Sobre el trabajo en pista realizado en Cheste, explicó el balear que «hemos probado muchas cosas en la moto y creo que vamos en la buena dirección. Hemos probado el nuevo neumático delantero de Dunlop y, a pesar de ser bastante distinto, me ha gustado bastante. En general ha sido un test muy positivo y estoy realmente contento con el trabajo realizado», aseguró.