Lorenzo: «Mi sensación es de libertad»

Emocionado, pero con la sensación de haber tomado la decisión correcta, junto a la ilusión añadida de una nueva vida que arranca tras ver la bandera a cuadros, Jorge Lorenzo compareció en su última rueda de prensa como piloto del Mundial de velocidad para compartir sus sensaciones tras su última carrera y en el momento de su despedida. Un cierre con buen sabor de boca al ayudar a Honda a cerrar la Triple Corona al conseguir el título por equipos. «Lo di todo, pero me voy sin reproches», comentaba Lorenzo. «Ayer (el sábado) ya me imaginé cómo iría la jornada. Pensaba que estaría relajado, pero resultó ser todo lo contrario. No quería caerme y cuando llegué a la tercera vuelta pensaba que seguramente podría acabar la carrera en modo supervivencia para finalizar bien un día tan emocionante como hoy (por ayer)», explicaba el 99, el primer campeón mundial del motociclismo isleño, que echará «de menos la sensación de pilotar y ganar carreras».

«Echaré de menos la sensación de ir en moto, de ganar carreras y de intentar siempre ir a mejor», añadió Lorenzo, quien al ver la bandera a cuadros en Cheste sintió una sensación especial, diferente. «Al cruzar la meta me sentí libre, más que después de ganar una carrera o un Mundial. Ha sido el fin de semana más feliz de un año difícil. Ahora me siento con una sensación entre la euforia y aires de libertad. Pero creo que estoy más feliz ahora que cuando ganaba carreras y campeonatos. Mi sensación ahora mismo es de libertad, de orgullo y agradecimiento», confesaba el pentacampeón del mundo, que pasará a ser Leyenda de MotoGP a partir del próximo Gran Premio de España 2020, en Jerez.

Le ha resultado difícil gestionar las emociones a lo largo de un fin de semana en el que Jorge Lorenzo ha sido el protagonista destacado en Cheste. El anuncio de su retirada focalizó todas las miradas sobre él, en la despedida de una leyenda de las dos ruedas. «Hoy (por el domingo) ha sido un día especial. En la parrilla he tenido unas sensaciones muy distintas a todas mis anteriores carreras y en las primeras vueltas he sido mucho más cauto que en otros Grandes Premios, porque las condiciones eran muy difíciles y quería terminar mi última carrera fuera como fuera. Me he concentrado principalmente en mí mismo y estoy satisfecho de terminar sumando algunos puntos», añadió el mallorquín, que gracias a los tres que sumó en el Gran Premio de la Comunitat Valenciana ayudó a su equipo a conseguir el título por equipos. «Ha sido fantástico ayudar al equipo Repsol Honda a ganar el campeonato de equipos después de una temporada increíble de Marc (Márquez). Quiero dar las gracias a toda la gente en Honda, porque me han tratado con el máximo respeto y profesionalidad durante este tiempo y les deseo lo mejor en el futuro.

A la hora de hablar de su adiós, del balance de dieciocho temporadas en el Campeonato del Mundo de velocidad, no esconde que, pese a un final que no era el deseado, tiene motivos para irse feliz y satisfecho por lo conseguido y la huella dejada. «Me voy de aquí pudiendo decir que he tenido éxito y me voy entero, que es algo que no todos los pilotos pueden decir», explicaba. «Me podría haber ido mejor, pero también muchísimo peor. Soy joven, tengo salud y puedo disfrutar de la vida, y esto es lo que voy a hacer desde esta tarde (la del domingo). De momento, me voy a Bali sin billete de vuelta y cuando vuelva empezaremos a planificar el futuro», dijo relajado, pero envuelto en un halo de emoción que le ha rodeado durante todo el fin de semana.

Y tirando de nostalgia, Lorenzo admitía que «si volviera veinte años atrás, haría lo mismo que hice hasta ahora. Los que me conocéis desde hace tiempo sabéis cómo he evolucionado como persona durante todos estos años. Cuando era joven, seguramente expresé de una forma un poco extrema la dureza que quería reflejar. Pero con el tiempo, la gente me ha conocido más y me ha cogido mucho cariño y eso lo he podido sentir este fin de semana, en el que las emociones se han disparado y me he sentido muy querido y arropado por todo el paddock, pero también por todos los aficionados que han venido a Valencia», significó en su despedida Jorge Lorenzo.