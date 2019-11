Hacienda reclama más de 40 millones de euros a Jorge Lorenzo

Es el protagonista de la semana, ya uno de los nombres propios del año. La retirada de Jorge Lorenzo se ha convertido en una de las noticias del año en el mundo del deporte, pero especialmente en el campo del motociclismo, que pierde a uno de sus grandes referentes a lo largo de los últimos tres lustros.

Pero en las horas posteriores al anuncio del adiós del pentacampeón, una serie de informaciones han planteado un posible escenario más crudo para uno de los mejores deportistas baleares de todos los tiempos, que este fin de semana echa el cierre a su etapa profesional en el Gran Premio de la Comunitat Valenciana, en Cheste.

Según publicaba ‘El Confidencial’, Hacienda estaría tras los pasos de Jorge Lorenzo, quien en la actualidad tiene su residencia fijada en Lugano (Suiza). La información de este medio digital de alcance nacional refiere que se le habría abierto una inspección en 2013, una acción que habría tenido como detonante el vídeo de uno de sus patrocinadores en el que el piloto mostraba su mansión en las proximidades de Barcelona. Unas imágenes polémicas en su momento y que servirían a la Agencia Tributaria como prueba para iniciar sus pesquisas.

En concreto, la noticia de ‘El Confidencial’ refiere que Hacienda habría levantado actas a Lorenzo por las que le pedirían más de 40 millones de euros por no tributar en España entre los ejercicios 2013 y 2016.

Argumentos

La Agencia Tributaria consideraría que Lorenzo era residente fiscal en España, aunque ya estuviera instalado en Lugano (Suiza) y le ha levantado actas al considerar que es contrinuyente español. Se usaría como prueba la mansión (vendida años atrás) promocionada en el vídeo por el deportista. Por esos cuatro ejercicios, entre cuotas, multas, intereses y recargos, Hacienda reclamaría a Lorenzo esa desorbitada cantidad, aunque el caso no ha tomado la vía penal al no haber ocultación ni simulación y todo se declaró, por lo que no habría delito fiscal.

Lorenzo trazó su línea de defensa en un proceso que puede alargarse en el tiempo presentando pruebas para demostrar que, pese a que su entorno estaba en España, él tomaba todas las decisiones en Lugano.

Inlcuso el citado medio y otros refieren una visita al piloto por parte de la inspección durante el pasado Gran Premio de Catalunya, y refieren que, en 2018, Andorra publicó en su boletín oficial que intentaba trasladarle «una notificación en materia de intercambio fiscal».