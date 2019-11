Jorge Lorenzo: «Era imposible mantener la motivación»

Ante un sala de prensa del Circuito Ricardo Tormo abarrotada, de medios, mecánicos, pilotos y gente del Mundial, Jorge Lorenzo compareció este jueves emocionado en compañía de Carmelo Ezpeleta, máximo responsable de Dorna, para confirmar su despedida. «Significa mucho para mí que estéis aquí. Hay cuatro días importantes en la vida de un piloto. El primero, el del debut; el segundo, cuando ganas tu primera carrera. Después, tu primer Mundial. Y luego, cuando anuncias tu retirada. Como podéis imaginar, ese día ha llegado para mí y estoy aquí para anunciar que esta será mi última carrera de MotoGP y después de esta carrera me retiro como piloto profesional», afirmó de inicio para recibir una cerrada ovación de los presentes.

Prosiguió su relato el piloto mallorquín, pentacampeón del mundo, confesando que «todo comenzó cuando tenía tres años. Casi veinte años de plena dedicación a mi deporte. Soy perfeccionista, toda la energía e intensidad que he depositado en mi deporte. Ser perfeccionista, requiere de motivación. Tras nueve años maravillosos en Yamaha, los mejores que he disfrutado en mi carrera, sentí que necesitaba un cambio. Si quería mantener mi compromiso. Mi paso a Ducati fue una motivación extra para no rendirme pese a que no llegaban los resultados. Hasta ganar en Mugello...», prosiguió el 99.

De la misma manera, recordó su siguiente etapa, la final de su carrera. «Cuando firmé con Honda me dio otro impulso adicional. Hice realidad el sueño de ser piloto de HRC. Desafortunadamente llegaron las lesiones demasiado pronto. No era capaz de estar en las condiciones físicas para ser rápido y competitivo y esto, añadido a que nunca sentí que fuera una moto difícil de pilotar», significaba.

«Nunca perdí la confianza, pero cuando empezaba a ver la luz al final del túnel, tuve esta caída en Montmeló y después otra en Assen. Todos sabemos las consecuencias que tuvo. Cuando rodaba en la gravilla y me levanté me dije: “Jorge, ¿vale la pena todo esto?”. Pero llegué a casa, reflexioné y pensé que quería intentarlo otra vez. Lo cierto es que se me hizo muy difícil, no encontraba la motivación y la paciencia para intentar escalar esta montaña», confesó el balear. «Me gusta este deporte, pero también me gusta ganar. Pero me dí cuenta de que no era posible, al menos a corto plazo y con Honda… (aplausos). En esta fase era imposible mantener la motivación y mi objetivo a principio de temporada no era realista», admitió.

Visiblemente emocionado, Lorenzo fue sincero al afirmar que «lo siento por Honda, especialmente por Alberto (Puig), el que me ofreció esta oportunidad. Recuerdo aquel día en los tests de Montmeló, cuando empezamos a hablar de mi paso a Honda. Y le dije, “¿no cometes un error o lamentarás firmar a este piloto?”. Siento que le he defraudado, a él y a Honda. Por eso, es la mejor decisión, porque Honda y Jorge Lorenzo no pueden luchar por los puntos o estar entre los cinco primeros. Honda y yo somos ganadores y luchamos para ganar».

Igualmente, dejó claro que se siente «afortunado. A veces me siento que luchaba contra pilotos increíbles que no han tenido tanto éxito como yo o no han sido campeones mundiales. Y otros que han tenido que irse y buscar otros trabajos. Siempre he sido que trabajaba árduamente, pero también quiero dar las gracias a todas las personas que han estado conmigo, especialmente e Carmelo (Ezpeleta) y a Dorna por el buen trato que siempre me han ofrecido, por hacer de este deporte algo tan grande. Y a todas las fábricas que me contrataron, y a Giampiero Sacchi, Gigi Dall’Igna, Lin Jarvis y Alberto Puig. Y a mi madre, por traerme a este mundo. A mi padre, por transmitirme mi amor por la moto. Y a Juanito (Jansá), que siempre ha estado conmigo. Y a mis seguidores y a la gente de mi Fan Club», señaló.

Lorenzo recordó como momentos para recordar, especialmente «Malasia 2010, con mi primer título de MotoGP. Pero también mi primera victoria en Brasil, en 2003, o mi último título en Valencia. Además de lo de Assen en 2013, que me demuestra lo que era capaz de hacer». Jorge será MotoGP Legend a partir del próximo Gran Premio de España y, de cara al futuro, desveló que «en la vida hay mil cosas que hacer. Tengo algunas pasiones, pero no he empezado a planificar mi vida. Me gustaría tomarme unas vacaciones en invierno, en un lugar con sol y playa, y después planificaré mi vida», explicó, para agradecer a todos de nuevo su presencia y su apoyo estos años.