Viñales se hace con la pole con Mir y Lorenzo lejos de los mejores

Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1) arrebató los honores de conseguir la primera «pole position» de MotoGP a su compatriota Pol Esparagró sobre su KTM RC 16 en la segunda clasificación para el Gran Premio de San Marino que este domingo se disputa en el circuito Marco Simoncelli de Misano Adriático.

Espargaró consiguió la segunda posición final, a pesar de comenzar la sesión con su moto parada al final de la calle de talleres, superado «in extremis», por Maverick Viñales, que hizo buenas las apuestas que daban como favoritos a los pilotos de Yamaha, aunque el de KTM protagonizó los mejores entrenamientos oficiales del fabricante austríaco.

A Yamaha pole, a dream that oh so nearly came true for KTM and a rookie on the front row again! 🙌



🥇 - @mvkoficial12

🥈 - @polespargaro

🥉 - @FabioQ20 #SanMarinoGP 🇸🇲 pic.twitter.com/Wvm2gd885c