Lorenzo: «Es mi error, pero en este tipo de curvas hay caídas»

El piloto español de MotoGP Jorge Lorenzo (Repsol Honda) ha reconocido este domingo que fue su error la caída múltiple que tuvo lugar en la segunda vuelta de la carrera en el Gran Premio de Catalunya, en la que su resbalón tiró a Andrea Dovizioso (Ducati) y las Yamaha de Maverick Viñales y Valentino Rossi, si bien cree que no fue debida a una frenada «loca» sino al tipo de curva con «embudo».

«Es mi error, entiendo la reacción de Dovizioso y acepta mi disculpa. Ninguna disculpa es suficiente, entiendo las reacciones. Me sabe mal por ellos. Fui a Ducati y vi a Gigi, me disculpé ante Dovi, luego fui a Yamaha pero ni Rossi ni Maverick estaban», comentó a los medios después de la carrera.

Lorenzo, que tenía buen ritmo en el arranque de la carrera, reconoció que le hubiera gustado no tirar a nadie más. «Me hubiera gustado caerme sólo, esta vez. En estos momentos necesitas y debes pedir perdón, pero a mi favor diría que en este tipo de curvas ha habido problemas en el pasado y los habrá en el futuro. En este tipo de curvas que son un embudo hay caídas», aportó.

«Creía que tenía algo más y quería tirar las dos o tres primeras vueltas, me estaba preparando para adelantar a Maverick pero fue en mal momento y en mal lugar. Quizá estaba muy motivado, porque quería más y más rápido. No quería tampoco hacer una frenada loca, frené bastante normal», reconoció.

En cuanto a la reacción de Maverick Viñales, que aboga por una sanción para el mallorquín, la respeta. «Maverick está en una situación muy difícil porque no está consiguiendo los resultados que espera, y encima ha sucedido lo de hoy. Entiendo su reacción, en caliente reacciones de forma más exagerada, me ha sucedido a mí. Rossi opina como yo, este tipo de curvas son un embudo», reiteró.

«Me equivoqué, lo probé en la peor curva y en el momento equivocado, y sucedió. Cualquier disculpa, lo he vivido en mis carnes, no sirve de nada y puede darte incluso un poco de rabia. No va a cambiar la caída ni el perder los puntos, están luchando por el campeonato y ha sido un palo muy duro», manifestó al respecto.

Pero, sobre todo, quiso dejar claro que la culpa de la caída no fue sólo suya, o por entrar a lo loco en la curva 10 del Circuit. «No he hecho una frenada loca ni exagerada. Dovizioso había hecho una trazada para salir rápido de la curva y me he encontrado ahí. En otro tipo de curva no hubiese pasado, pero en esta curva aumenta por cinco las probabilidades de que suceda esto», concluyó.