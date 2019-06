Petrucci se impone en el Gran Premio de Italia de MotoGP

El italiano Danilo Petrucci (Ducati Desmosedici GP19) se hizo acreedor a conseguir su primera victoria y además «en casa», en el Gran Premio de Italia de MotoGP disputado en el circuito de Mugello única y exclusivamente por su arrojo y decisión.

Hubo varias claves a lo largo de la carrera de MotoGP, la primera de ellas antes incluso de que comenzase la misma al ver la elección de neumáticos de todos los pilotos, en donde se vio que, entre los de cabeza, sólo Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) eligió los compuestos más duros, lo que ya dejaba claro que el líder del mundial esperaba llegar a jugarse la victoria en las últimas vueltas.

Durante la carrera hubo muchos momentos destacados pero los más relevantes, sin duda, en lo positivo y en lo negativo, fueron las grandes salidas que protagonizaron tanto Andrea Dovizioso (Ducati Desmosedici GP19) como Alex Rins (Suzuki GSX RR), que acertaron a la hora de soltar embrague cuando se apagó el semáforo rojo, lo que no hicieron ni el francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1), ni el italiano Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1).

Al italiano, seguramente, le pudieron los nervios de no verse delante en Mugello y forzó para cometer un primer error que le hizo salirse de la pista junto a Joan Mir (Suzuki GSX RR) y regresar último por lo que con más presión todavía protagonizó el segundo error, se cayó y se acabó su carrera.

Márquez intentó escaparse sabedor que cuantas más vueltas pasasen mejor rendimiento tendría de sus neumáticos, pero ni los dos pilotos de Ducati, ni el de Suzuki, le dejaron, y todos ellos demostraron que sus motos consumen mucho menos el neumático trasero, ya que todos ellos optaron por el medio detrás y delante, salvo Rins, que montó el duro delante.

La carrera se iba a dilucidar en la última vuelta y ahí sorprendió Marc Márquez al ganar por velocidad a las dos Ducati en los más de 1.100 metros que tiene la recta de Mugello.

Estaba claro que ninguno iba a ceder un ápice en la apurada de frenada de San Donato, en donde Danilo Petrucci le «echó más pelotas» y por dentro superó a Dovizioso, que tuvo que levantar su moto, y a Márquez, que se benefició de esa circunstancia para quedarse pegado al primero mientras el segundo se quedó descolgado a tres décimas.

Márquez lo intentó por activa y por pasiva el resto de la vuelta pero Petrucci tuvo la convicción de querer ganar en «su» gran premio por primera vez y lo hizo.

Moto2

La de Moto2 fue una carrera bien distinta, se podría resumir en tres palabras: ritmo, ritmo, ritmo.

Ese fue el que impuso Alex Márquez (Estrella Galicia 0'0 Kalex) cuando tuvo la oportunidad y a partir de entonces se encaminó con un pilotaje casi perfecto en pos de su segunda victoria consecutiva de la temporada. De no ganar desde Japón en 2017 a hacerlo dos veces seguidas, lo que además le mete de lleno en la pelea por el mundial tras el discreto cuarto puesto del líder, el italiano Lorenzo Baldasarri (Kalex), y eso que pudo ser peor pues salió decimoquinto.

Moto3

No hay carrera de Mugello, salvo honrosas excepciones, que no se resuelva en la última vuelta y la de 2019 no fue una excepción. las caídas rompieron en varias ocasiones el grupo principal pero los italianos contaban con un «plus especial» por estar en casa, y alguno como Tony Arbolino, con el añadido de buscar inaugurar su casillero de victorias. Lo consiguió, por apenas 29 milésimas de segundo sobre su compatriota Lorenzo dalla Porta.

El líder del mundial, el español Arón Canet (KTM), sufrió en un circuito en el que no estuvo cómodo en todo el fin de semana y en el que su moto evidenció no estar al nivel de las Honda, aún así la séptima plaza le permitió salvar un «round» que era complicado y sigue al frente de la tabla de puntos.