Lorenzo, crítico consigo mismo afirma que le falta «confianza»

Jorge Lorenzo (Repsol Honda RC 213 V), que terminó en duodécimo el GP de Jerez, fue autocrítico al afirmar que para su estilo de pilotaje «todavía» no tiene confianza, «sobre todo entrando en curva».

«Soy muy lento entrando en curva, comparado con otros pilotos de Honda, en mitad de la curva más o menos voy igual, en aceleración igual que ellos o incluso un poquito mejor, pero pierdo mucho entrando en curva y tengo que buscar la solución para que esta Honda me de más confianza y me pueda fiar de ella al entrar en las curva», explicó Lorenzo.

«Entro demasiado derecho, demasiado lento, y pierdo décimas que después no recupero en otras partes del circuito», continuó.

Lorenzo dijo estar «preocupado». «Hay que encontrar la solución y todavía no lo hemos hecho, pero sé que llegará», aseguró.

«Afortunadamente no tengo que demostrar todo mi potencial en la primera o segunda carrera o en la quinta, quedan quince este año y diecinueve el año que viene, así que tengo tiempo suficiente para seguir trabajando y encontrar mi camino», agregó el piloto de Repsol Honda, que se confabuló para el test de mañana al afirmar que mejorará algo. «No sé cuánto, si una décima, dos o cuatro, pero sé que lo encontraré», dijo.