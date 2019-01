Las lesiones dejan fuera de la parrilla a Javier Orellana

Un breve comunicado a través de las redes sociales hizo pública la decisión más dura en la carrera como piloto de motociclismo de Javier Orellana. El mallorquín, de 21 años y una de las grandes promesas del deporte de las dos ruedas en nuestro país, ha decidido colgar el mono y el casco, y aunque no descarta tomar parte en carreras puntuales en la modalidad de resistencia, en 2019 no competirá y abandona la práctica del motociclismo de élite, a la espera de nuevos retos en su vida personal y deportiva.

«Después de una temporada a un nivel muy bueno, siendo muy rápidos en la gran mayoría de circuitos, el resultado final no fue bueno debido a mi lesion en Montmelo, pero de todo se aprende. Para este 2019 he decidido DEJAR la competición a nivel profesional y no estaré presente en el CEV ni en ningún otro campeonato, enfocare las carreras de otra manera... la decision la he tomado por varias razones, una de ellas las lesiones...

Me despido con varios records de stock 600, siendo campeon de europa junior y habiendo conocido a gente maravillosa! Gracias a todos aquellas personas que me han apoyado desde pequeño, estaré eternamente agradecido, especialmente a Jaime Pérez Vicente Rosa Serrano Kiko Moya Granados ToniParis GR y a toda mi familia!», reza la publicación en Facebook realizada por el propio Orellana.

Orellana, integrante durante años del programa de tecnificación de motociclismo, ha tomado esta complicada decisión como consecuencia de sus últimas lesiones, algunas de ellas de gravedad (especialmente la que sufrió en 2017 en Albacete y otra esta temporada en Montmeló. Esta temporada ganó la cita inaugural del Campeonato de España de Stock600 sobre la Yamaha R6R del equipo WIMU Yamaha y se subió al podio en otras dos ocasiones, sumando varios récords, siendo el único en rodar por debajo de 1.47 en Montmeló con una moto de Supersport.



Campeón de Balears en diferentes modalidades (Minimotos, SM 65 cc, Promo Base 80, Open Master 125, SM 85 cc...), participó en la Red Bull Rookies Cup (2011) y fue campeón de la European Junior Cup (2015), además de subcampeón un año antes. Mundialista en SSP600, en las últimas temporadas tomó parte en el nacional de velocidad y, a sus 21 años, decide apartarse de la competición, aunque quién sabe si será un parón temporal.