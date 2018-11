Joan Mir da el susto en los test de MotoGP de Jerez

El joven piloto mallorquín de MotoGP, Joan Mir (Suzuki), dio el susto en la primera de las dos sesiones de entrenamientos de pretemoporada que los equipos y pilotos de la cilindrada reina celebran este miércoles y jueves en el Circuito de Jerez. En un momento de la tanda, el campeón mundial de Moto3 sufrió una grave caída en la curva 7 del trazado andaluz, que resultó especialmente aparatosa para su moto, aunque por fortuna, Mir no sufrió más que golpes sin consecuencias ni gravedad.

???? Joan Mir suffered a huge crash at Turn 7, but thankfully the youngster has no serious injuries. Shaken but not stirred! ???????? @MotoGP #JoanMir #JerezTest #SUZUKing pic.twitter.com/z4Z506UMOy

El equipo Suzuki informó del percance y enseguida descartó lesiones o heridas de gravedad de Mir. Eso sí, el percance sufrido por el piloto debutante en MotoGP obligó a sacar la bandera roja.

That's one second-hand looking @suzukimotogp machine! ????



We're happy to see that @Joanmir36 is OK after a monster get-off at Turn 7!#JerezTest pic.twitter.com/5LIzDhljJ2