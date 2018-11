Mir: «Me he sentido muy cómodo con la moto»

Joan Mir tuvo palabras de elogio para la Suzuki en su primer día oficial a sus mandos en los tests de pretemporada de MotoGP en Cheste. «Mis sensaciones han sido buenas, me he sentido muy cómodo con la moto», explicaba el joven piloto mallorquín. «Es mi primer día oficial con Suzuki y me siento muy feliz. Tengo un gran equipo junto a mí, y me he sentido cómodo con la moto, que es algo muy importante», añadía el isleño.

«Comparado con la Moto2, gastas más tiempo frenando y debes frenar más fuerte. En cuanto a la aceleración, es mucho más potente. La electrónica es lo que requerirá más tiempo para aprender, pero es el primer día y tenemos que mejorar mañana (por hoy)», dijo.