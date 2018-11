Jorge Lorenzo y Joan Mir ya ruedan en los tests de MotoGP de Cheste

Los pilotos mallorquines de MotoGP, Jorge Lorenzo y Joan Mir, ya ruedan en los tests de pretemporada del Campeonato del Mundo, pensando ya en 2019. Será la primera vez en la que dos isleños coincidan en la máxima cilindrada con sendas motos de fábrica, y su presencia ha generado enorme expectación en el Circuito Ricardo Tormo de Cheste, escenario entre el lunes y el martes de los primeros entrenamientos posteriores al final del curso.

El primero en salir a pista fue Joan Mir, que debuta en MotoGP en 2019 tras un breve paso por Moto2, y lo hace de la mano de Suzuki. Formará equipo con Álex Rins y el palmesano ha firmado por dos temporadas con la fábrica de Hamamatsu.

The first #MotoGP 2019 rookie is on track! ✊ @Joanmir36 heads out on the @suzukimotogp bike! #ValenciaTest pic.twitter.com/LDtityfUmU

Y a las 12:56 horas del lunes 20 de noviembre de 2018 se producía una de las imágenes de la pretemporada. El pentacampeón mundial mallorquín Jorge Lorenzo saltaba a pista montando su nueva Honda, la máquina con la que compartirá protagonismo en la estructura oficial con el vigente campeón mundial de MotoGP, Marc Márquez.

HERE WE GO! ????@lorenzo99 is out on the Honda for the very first time! Who thought we'd ever see this?!#ValenciaTest pic.twitter.com/OAA5sOnXTh