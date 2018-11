Jorge Lorenzo confirma que correrá en Cheste

El piloto mallorquín de MotoGP Jorge Lorenzo (Ducati) aseguró que correrá «seguro» el Gran Premio de la Comunitat Valenciana de este fin de semana en Cheste, ya que prevé estar al «80-85 por ciento» de nivel físico después de haberse perdido cuatro citas por las diferentes lesiones sufridas tras caídas en Aragón y Tailandia.

«Han pasado 20 días de la operación, llegaré a Valencia al 80-85 por ciento y correré seguro, está por ver a qué nivel puedo estar», aseguró Lorenzo en rueda de prensa tras presentar la colección de joyas de su marca 'Skull Rider' en Barcelona. El balear comentó que, pese a haber pasado pocos días de Malasia, donde no pudo correr, si está para participar en Cheste. «En Malasia prácticamente no podía ir en moto o tenía que ir muy, muy lento, a 3-4 segundos del primero», comentó.

En este sentido, el pentacampeón del mundo celebró que su lesión de muñeca haya «evolucionado muy rápido». «Estoy sorprendido, porque tienes la muñeca inmovilizada tres semanas y otras tres de recuperación», detalló. Pese a que la lesión en la mano izquierda le pueda lastrar, señaló que en Cheste buscará hacer una buena carrera y sin pensar en que pueda volver a caerse y resentirse, o sufrir otra lesión. Y es que las caídas en Aragón, en la primera vuelta de la carrera, y en Tailandia le han privado de poder participar con normalidad en este tramo final de Mundial.

«Cuando un piloto se pone el casco no pienso en si se va a hacer daño o no, piensa en conseguir el mejor tiempo en cada sesión, y luego se concentra en la carrera para tener mejor resultado. No pienso en si me voy a caer o no, sería una locura y no conseguiría nada», apuntó.