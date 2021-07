Rudy: «Ojalá podamos lograr medalla»

En las horas previas a un momento especial, el debut en los que serán sus quintos Juegos Olímpicos, Rudy Fernández destila tranquilidad, confianza en el grupo y el trabajo y una buena dosis de sentimiento a la hora de volver a pisar Saitama. «El pabellón es el mismo, pero hay muy buenos recuerdos», en referencia al título mundial de 2006. «Me acuerdo que el 'Chacho' (Sergio Rodríguez) y yo éramos unos chavales y ahora somos de los más veteranos...», bromeaba el exterior formado en Sant Josep Obrer, quien admite que «la ilusión sigue intacta».

El objetivo es claro, y sigue siendo mantenerse en el podio por cuarta cita olímpica consecutiva. Pero no será un camino fácil. «Ojalá podamos lograr medalla», asevera Rudy, apelando el sentimiento que genera un escenario que «trae buenos recuerdos, a mí y al baloncesto español», en referencia a aquel oro de Saitama 2006.

No pudo pasar de largo el escolta balear por el tema que ha marcado la actualidad de la selección en las últimas horas, marcadas por la precipitada y forzada salida de Juancho Hernangómez, de quien dice que está «triste, decepcionado...». Y alza la voz Rudy al afirmar que «no se ha hecho justicia con él. Ha luchado desde el primer momento que le dijeron que podía estar aquí, y cuando está en la dinámica del equipo, llega esa carta... Es decepcionante y estamos tristes», añade. Pero resalta la fuerza del colectivo, «porque sabemos lo que es 'La Familia' y vamos a estar con él y esperando ya a Xavi (López-Aróstegui, su sustituto) para que se incorpore».

No se fía de Japón (lunes, 14:00, hora española), al igual que el seleccionador, Sergio Scariolo, «pues ha mostrado un nivel ascendente a lo largo de los últimos años», pero emite ondas de ilusión ante sus quintos Juegos, con 36 años y un largo palmarés a sus espaldas. De esa singladura desde Atenas 2004 desgrana sus mejores recuerdos, «en especial los primeros, que pude vivir junto a mi hermana, pero no puedo dejar de lado las medallas conseguidas hasta ahora. Y espero que el mejor recuerdo me lo pueda traer Tokio».

Tuvo palabras también Rudy para el retorno a Pau Gasol y las buenas vibraciones que transmite. «Está bien, con ganas de ayudar al equipo», refiere. «Es un referente dentro y fuera de la pista y trabaja como el que más para ser un jugador importante en estos Juegos», reseñó el jugador del Real Madrid y triple medallista olímpico.