Sóller vibra con la participación Joanllu en Tokio

No ha podido ser, pese a la descomunal serie eliminatoria que ha hecho en los 400 estilos. El solleric Joan Lluís Pons no podrá repetir presencia en una final olímpica, pero ha mejorado su marca y todo su pueblo ha sido testigo de ello. Joanllu ha vuelto a batir el récord de España en la prueba pero no ha sido suficiente para conseguir una plaza en la final.

Tal y como se había anunciado, la prueba se ha podido seguir a través de una pantalla gigante frente al Ayuntamiento donde se han reunido los familiares, autoridades, encabezada por la consellera Fina Santiago y el director general de Deportes, Carlos Gonyalons.

No han faltado mucho de los amigos de Joanllu, que no han parado de aplaudir durante la prueba desafiando el fuerte calor. Al final, mucha alegría por un nuevo hito.