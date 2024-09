Rafael Nadal, inspiración para Teresa Perales

La nadadora española Teresa Perales, que en París logró la gesta de sumar su vigésimo octava medalla en sus séptimos Juegos Paralímpicos, agradeció este domingo la felicitación que recibió del tenista Rafa Nadal, del que dijo que la ha «inspirado muchas veces con la ilusión y la forma de afrontar cada partido».

Teresa Perales recogió un bronce en los 50 espalda, clase S2 de discapacitados físicos, y consiguió el objetivo que se había marcado de igualar en 28 medallas al estadounidense Michael Phelps. «Teresa Perales se ha colgado su 28 medalla paralímpica!!! Increíble. Eres historia de nuestro deporte, Teresa. Enhorabuena y gracias por ser un referente para tod@s nosotr@s!!», escribió Nadal, en sus redes sociales, para felicitarla.

La deportista zaragozana agradeció la felicitación y respondió también en redes sociales al catorce veces ganador de Roland Garros. «Muchas gracias Rafa!!! Aún no me lo creo. La he peleado con toda mi alma y al final me la llevo puesta. Tú me has inspirado muuuchas veces con tu ilusión y tu forma de afrontar cada partido. Así que, como muchos deportistas, he aprendido de ti», comentó Perales.