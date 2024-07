Rudy Fernández: «Tenemos tres finales»

El jugador internacional español de baloncesto Rudy Fernández aseguró este viernes, a poco del debut en los Juegos Olímpicos de Paris 2024 contra Australia en Lille, que tienen por delante «tres finales» que deben saber disputar para seguir avanzando en la competición y poder llegar a la capital francesa, al pabellón Bercy Arena, y poder disfrutar algo más del ambiente olímpico del que ahora están desterrados.

«Hay que ir partido a partido, tenemos tres finales; partido a partido. Son horarios en los que muchos de nosotros no estamos acostumbrados a jugar, en la Liga Endesa a las 12.30 sí, pero esta vez es a las 11.00. Hábitos diferentes, horarios diferentes, pero también los otros equipos juegan contra nosotros y contra eso», señaló en rueda de prensa desde Lille.

Rudy Fernández, que cree que necesitarán algo de suerte para superar un grupo completado por Australia, Grecia y Canadá, celebró estar en estos Juegos, sus sextos, tras lograr el billete en el Preolímpico. «Hemos tenido la suerte de poder entrar después de jugar un gran Preolímpico con un rival increíble, y estar entre los 12 creo que tiene que ser algo muy positivo para todos nosotros», señaló.

«Y ahora, llegados hasta este punto, intentar disfrutar lo máximo posible y ojalá poder regalarles a los jugadores que no han podido vivir la Villa Olímpica el pasar a la siguiente fase, que es al final el sueño olímpico de todo deportista», explicó.

Jugarán, de momento, en el reformado estadio Pierre Mauroy de Lille, mismo escenario del Eurobasket de 2015 en el que España triunfó y donde ganó a Francia en semifinales con 40 puntos de Pau Gasol. «Por supuesto, ayer tuvimos la oportunidad de poder volver al campo y vienen muchos recuerdos. Siempre que veo el campo me acuerdo de Pau», reconoció.

«Vienen buenísimas memorias, pero es muy grande y esperemos que la gente se anime y venga a ver buen baloncesto. Espero que a las 11 de la mañana no se vea muy vacío y que podamos disfrutar de la gente y que la gente disfrute del baloncesto, por supuesto», añadió.

Rudy aseguró que el grupo, pese a todo, llega con ganas. «Estamos con mucha ilusión por afrontar este primer partido. Es un día muy especial para todos los deportistas, no podemos estar allí con ellos en la ceremonia porque tenemos el partido de mañana a las 11, así que es un horario complicado para nosotros. Pero bueno, con muchísimas ganas de afrontar este primer partido y veo al equipo con mucha motivación para intentar hacer lo mejor posible en un grupo muy difícil», explicó.

Lamenta perderse la ceremonia inaugural

Y es que, por otro lado, el veterano jugador español, que vive el récord de los sextos Juegos Olímpicos para él, lamentó perderse la ceremonia inaugural y, más allá, estar fuera de París y de la Villa Olímpica. «Está siendo difícil disfrutarlo, hoy está la ceremonia y en mis cinco Juegos que he estado es algo que siempre la he podido disfrutar, este año estamos en otra sede y no tiene nada que ver», se sinceró.

«No estamos ni en la Villa Olímpica ni disfrutando de ella, que al final es un poco lo que identifica un año olímpico, el poder convivir con otros deportistas y no está siendo así. Nos hemos encontrado aquí algunas cosas que todavía por terminar, pero bueno, creo que eso tiene que estar a un lado, tiene que apartarse y ponernos en manos del trabajo», valoró.

«Como veterano siento que muchos de ellos están con esa cosa de no poder vivir esa Villa Olímpica, que al final es un poco lo que he dicho antes. Pero están centrados en que es una competición muy dura, sabemos el grupo que tenemos y sobre todo vamos a intentar disfrutarlo», matizó.