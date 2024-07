El nadador español Hugo González de Oliveira tiene claro «lo que es no cumplir con expectativas», pues a su juicio «no hay nadie más que el deportista que se autoexija más que el resto de personas», a pocos días de mostrar en los Juegos Olímpicos de París (Francia) que su «objetivo principal» es «nadar más rápido» de lo que él mismo «nunca» ha logrado.

«La mayoría de veces son las que nadamos más lento que rápido. Se convierte en una situación más normal, en el sentido de que en este deporte las puestas a punto importantes suelen ser una vez al año y el resto de la temporada son entre comillas carreras lentas. Entonces sabemos llevarlo, sabemos lo que es no cumplir con expectativas», ha afirmado Hugo González durante una entrevista con Europa Press.

«En este deporte creo que no hay nadie más que el deportista que se autoexija más que el resto de personas. Y bueno, a veces es incluso el problema, conseguimos cosas y luego queremos más y no realmente nos damos tiempo de disfrutarlo. Entonces, cuando hay resultados que no son tan buenos como nos gustaría, es parte de esta esencia del deportista, de querer más incluso aunque salga bien», ha argumentado al respecto.

Así, el nadador balear ha abogado por acotar esfuerzos. «No me centro tanto en el resultado porque al final depende de muchas variables, pero sí que me centro en cuántas ganas tengo de hacerlo y cuánto estoy haciendo por ello. Si ahora mismo sé que estoy dando el 100%, no me voy a arrepentir; en el momento en el que estoy dando el 99%, seguramente me arrepienta. Entonces ahora mi trabajo principal no es pensar qué va a pasar en París, sino pensar en si mañana voy a estar al 100% o no; y si no, el porqué para solucionarlo lo antes posible», ha subrayado.

«El objetivo principal es nadar más rápido que lo hemos hecho nunca. A nivel histórico sí que eso nos coloca en finales, incluso en puestos altos dentro de las finales. Pero creo que, si seguimos trabajando en la misma línea, que es hacer todo lo posible por nadar rápido, y luego por lo que sea no pasa, no creo que fuese una decepción, sería parte del deporte», ha admitido el vigente campeón mundial de 200 metros espalda.

«Lo que sí que me arrepentiría es de en estas próximas tres semanas no hacer algo que me haga ser más rápido o ejecutar fallos que son elecciones. Al final en todos los eventos voy a dar el 100% y, si no hay nada de lo que pueda arrepentirme o nada que me gustaría cambiar en el pasado, voy a estar contento con lo que salga», ha indicado González.

Para afrontar esos retos, el nadador balear forma parte del equipo 'Talento a bordo' que patrocina la aerolínea Iberia. «Gracias a este proyecto se puede conocer a deportistas que, en situación normal si no estuvieran en las piscinas, no llegaría a conocerlos», ha declarado.

«A varios de este grupo me los he encontrado en aeropuertos y vuelos, lo cual es una alegría porque al final los ves de nuevo. Cuando vaya a los JJ.OO. los veré y estaré esperando que salga bien. Ha apoyado muchísimo, yo creo que fue el primer gran 'sponsor' que tuve desde el Europeo, que no tenía ninguno, y sí que ha ayudado», ha agradecido.

Además, ha asegurado que «no sería esperado» quedarse fuera de la final olímpica de los 200 espalda. «Si queremos nadar las marcas que queremos, tendría que haber ocho personas nadando más rápido de mi mejor marca. Entonces queremos pasar de ronda, queremos llegar a la final y dar lo mejor de todo. Luego si llego y hay ocho en 1:53, que no ha pasado en la historia, pues qué le voy a hacer», ha reflexionado.

«Pero mi objetivo es como digo nadar en marca personal, nadar lo más rápido que he hecho nunca y eso donde nos coloque, si nos coloca primeros o quintos... pues bueno. Pero no pensando en puestos, sino en marcas», ha insistido González, que durante los Juegos de París también participará en las pruebas de 100 espalda y de 200 estilos.

Hasta llegar a esa cita en la capital francesa, los últimos años han enlazado muchos Campeonatos de Europa, otros certámenes importantes y Campeonatos del Mundo para recuperar el tiempo perdido en 2020 por culpa de la pandemia de COVID. «Pues diría que afecta más a los espectadores que a nosotros», ha opinado sobre cómo se ha notado en su preparación.

«Cuando celebras un Campeonato de Europa y la marca del que gana es realmente una marca en la que normalmente quedas octavo en el Campeonato de Europa, pues ese ganador en mi opinión pierde un poco de prestigio. Yo creo que incluso hay más campeonatos de los que se han perdido, porque países que organizan estos Campeonatos del Mundo no querían cambiar las fechas y ahora tenemos campeonatos en 2022, 2023, 2024 y 2025, entonces hay más campeonatos de lo normal», ha lamentado.

«Precisamente los dos deportistas que ahora mismo están en el 'top' 1 y 3 en mi prueba no fueron a Doha, ni fueron los rusos ni mucha gente precisamente por esto. Creo que entre comillas afecta a la natación en el sentido de que hay campeonatos que pierden un poco de nivel. A los deportistas siempre nos gusta ir a todo lo posible», ha apuntado.

«Al final decidimos no ir al Europeo por priorizar el estado de forma para los JJ.OO. Tengo la suerte de que me salió bien el Mundial en Doha y tampoco he echado demasiado de menos al Europeo. Pero sí por ejemplo el año que viene me hubiera gustado nadar en un Europeo en vez de un Mundial, más que nada por disfrutar de todos los campeonatos que hay. Pero bueno, como digo, el objetivo son los JJ.OO. y después desconectar bien para volver a cargar pilas», ha agregado González al respecto.

En París, no solo él acaparará el foco. «Tenemos la suerte de haber clasificado a tres relevos masculinos, que creo que nunca ha pasado. Si algún país falla y conseguimos escalar puestos, un par de puestos simplemente, podremos tener relevos en una final; que partiendo de no clasificar relevos, a de repente meterlos en una final, es un muy buen salto y creo que empujará mucho el nivel base en España», ha augurado.

«Buscamos que cuanta más gente pase de ronda, mejor; para que naden por las tardes, naden en semifinales, naden en finales y luego dejar que la adrenalina coja el resto. Hay veces que parece que llegas en un momento de forma que no puedes hacer más y de repente te encuentras en la semifinal, ves el estadio, ves a la gente y das un extra que parecía que no había. Entonces el objetivo yo creo del equipo, lo principal, es intentar pasar a las semifinales», ha avisado el deportista mallorquín.

Por último, ha restado presión a los vaticinios que sitúan la cosecha española de medallas a la altura de Barcelona 1992. «A nivel individual no llegamos a pensarlo, pero es bueno que cuando ya dejas de pensar, por ejemplo mi caso en solo natación, sí que es ilusionante estar en un edificio en el que parece que tu equipo, que tu país, va a sacar más medallas que lo que hizo en Barcelona», ha aludido a aquellas 22 preseas.

«Es ilusionante a nivel externo, pero yo creo que una vez que estás en modo competición realmente no estás pensándolo tanto. Es más bien en el resto de las 18 horas o 20 horas que tienes en el día que no estás entrenando, ahí sí que ayuda», ha concluido González acerca de las aspiraciones del Comité Olímpico Español (COE) para esta cita en París.