Patri Guijarro: «Estamos muy dolidas; nuestro fallo ha sido no meter un gol antes»

La internacional española Patri Guijarro reconoció que están muy dolidas después de perder la final de la Eurocopa de Suiza 2025 ante Inglaterra y apuntó que el fallo de España ha sido no meter un gol antes de llegar a la tanda de penaltis. «Así es el fútbol, ya lo sabíamos. En la mayoría de los momentos hemos tenido el control, hemos tenido muchas ocasiones. No he visto las estadísticas, pero quiero verlas porque hemos tenido muchas ocasiones. Nos veréis con cara de rabia porque duele, pero el fútbol también es así por mucho que seas mejor o no», dijo en zona mixta la futbolista mallorquina.

Sobre si ha nacido un nuevo duelo entre Inglaterra y España, dijo que «ojalá» porque significará que están en otra final luchando por otro título. «Nuestro objetivo es ese, tener otra oportunidad, ojalá, de volver a estar ahí. No es nada fácil y más hacerlo con nuestro juego. Es una pena que no haya entrado el balón. Nunca hay que dar por vencida a Inglaterra», expresó. Por último, la centrocampista mallorquina puso en valor el trabajo de España durante el torneo: «Es muy difícil hacer lo que hemos hecho. Hay que darle valor porque no es nada fácil. Por suerte, hemos ilusionado». «Solo nos queda dar las gracias a todo el mundo que nos ha seguido desde España, quien ha venido, a vosotros (la prensa) por el curro que habéis estado haciendo. No voy a pedir perdón porque estamos tranquilas porque lo hemos dado todo, de verdad. Intentaremos volver a daros esa ilusión», finalizó.