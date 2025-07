Aitana Bonmatí: «Estoy en 'shock', ha sido muy cruel»

Aitana Bonmatí, jugadora de la selección española, dijo tras la derrota en la final de la Eurocopa femenina ante Inglaterra en la tanda de penaltis (3-1) que está «en 'shock'» y que fue «un final muy cruel» pese a que «no siempre se puede ganar». «Estoy en 'shock', no tengo emociones. Nos hemos vaciado y ha sido muy cruel porque era nuestro objetivo y pido perdón por mi fallo (en los penaltis). Creo que hemos hecho un buen partido y hemos sido superiores en el juego, pero a veces si no la metes se te puede ir todo en los penaltis. Estoy jodida y vacía, y en los próximos días lo iré desgranando todo. No siempre se puede ganar», señaló.

Para Bonmatí, España fue superior en la final: «Creo que a partir del minuto 70 el partido ha sido nuestro, ellas estaban cansadas y nosotras hacíamos muchas superioridades, por el medio y en los laterales. Ellas no llegaban y creo que ha faltado elegir mejor los centros y los momentos». La catalana añadió que «el fútbol es cruel» y que «parece que todo es malo ahora mismo», aunque apuntó que a nivel de fútbol han sido «las mejores del torneo y con más talento», además de un equipo «que gusta más de ver», aunque jugar bien «a veces no es suficiente». Acerca de la repercusión de la selección, declaró: "Hemos llegado a muchas casas y eso se valora mucho, me sabe mal por no poder conseguirlo. Si ganas sumas y enganchas a mucha gente". Aitana finalizó con el foco puesto en el futuro: «Ahora con el objetivo en el próximo Mundial y la próxima Eurocopa, en la que lo volveremos a intentar».