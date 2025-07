Cata Coll, la estrella de Pòrtol

De la cama, a la gloria. Cata Coll (Pòrtol, 2001) estaba hace apenas unos días postrada por unas amigdalitis que le hacían ser más que duda para la Eurocopa. De hecho se perdió los primeros compromisos de la selección, pero la fe de Montse Tomé en la guardameta del Fútbol Club Barcelona es total y cuando estuvo en condiciones tras la fase de grupos le dio la responsabilidad de ser el último valladar defensivo del equipo. «A mi padre le digo que siempre tiene que pasar algo; en los Juegos, lo de la nariz; ahora, la amigdalitis. Las cosas pasan por algo y veremos por qué pasó esto», explicaba ya recuperada. La cancerbera reconoció que lo había pasado «muy mal». Obligada a guardar reposo y sin poder salir de la habitación, reconocía que nunca antes había llamado tanto a sus amigos de Mallorca como en esos días de convalecencia.

En semifinales, su doble parada tras un tiro que se envenenó y que sacó con mucha dificultad cerca de su escuadra y el posterior remate de Carlotta Wamser repelido por los pies en el minuto 94 pasarán a la historia del fútbol español como algunas de las mejores paradas de Iker Casillas. Cata Coll ya había salvado al equipo en la primera parte y también se lució tras el gol de Aitana Bonmatí demostrando que su falta de altura la suple con unas piernas prodigiosas y unos reflejos y agilidad portentosas. No lo tenía fácil la guardameta mallorquina, víctima de un error en las semifinales de los Juegos Olímpicos de París cuando la portera recibió una cesión y al golpear en largo, la pelota pegó en el cuerpo de la capitana y acabó en el fondo de la portería para dar ventaja a Brasil, que facilitó su presencia en la final.

Las críticas arreciaron sobre la portera, que se vio obligada a cerrar alguna de sus redes sociales para no seguir leyendo las barbaridades que se decía de ellas y de otras compañeras. Pero si Cata Coll destaca por sus cualidades físicas es en la fortaleza mental donde reside la base de su éxito.

Para ello se apoya en la labor de su psicólogo, que le hace ver que no hay que pensar tanto en los fallos y sí más en los aciertos. El carácter extrovertido de Cata se ve también en el terreno de juego tanto animando a sus compañeras como saliendo con el balón controlado fuera del área. «Es lo que me gusta y siempre lo digo. Por mucho que falle o me hayan metido un gol por eso, también me define como jugadora y no voy a cambiarlo», ha explicado en multitud de ocasiones demostrando una gran personalidad.

La palabra miedo no está en su diccionario y en la final contra Inglaterra que nadie dude de que la presión no le va a afectar. Eso sí, tendrá que estar siempre atenta a las contras de las británicas y seguro que en más de una ocasión deberá salir del área para evitar que los pases filtrados entre las centrales le obliguen a tener que jugársela en el mano a mano. Y en el caso de que el partido se aboque a la prórroga y el empate continúe tras los 120 minutos, que nadie se extrañe si ella es una de las cinco lanzadoras de los penaltis. Así lo ha hecho saber y no es ninguna broma. En esos momentos lo que más prima es la confianza y de ello la de Pòrtol va más que sobrada. La conocida frase que dice ‘El mundo es de los valientes’ parece haber estado pensada para ella.