«El fútbol femenino ha progresado, pero todavía quedan muchos muros por derribar»

Virginia Torrecilla Reyes (Cala Millor, 1994) está acostumbrada a ganar. Tanto dentro como fuera del terreno de juego. En enero del pasado año, con 29 años y tres lustros como futbolista profesional, colgó las botas para seguir entregada al deporte desde otro punto de vista. Después de salir del laberinto, de un largo camino desde aquel cáncer cerebral que superó con esfuerzo y gracias a su innata capacidad de resistencia, Vir se une oficialmente a la Asociación Deporte para la Igualdad que preside Tatiana Ferrer. El incomparable marco de las Bodegas Santa Catarina (Sencelles) acogió un acto en el que Virginia Torrecilla atendió a Ultima Hora para hablar de sus proyectos y de la evolución del fútbol femenino.

¿Cuál es el objetivo de esta unión con el proyecto que dirige Tatiana Ferrer?

Pues la amistad principalmente. Nos conocemos desde hace muchos años y me atrae su idea. Después de mi retirada del fútbol pues sigo vinculado de alguna forma como comentarista. Mi responsabilidad es que el fútbol femenino crezca y cuando Tati me comentó la idea no lo dudé. Es un momento muy bueno para apoyar el fútbol femenino y sobre todo a esas niñas que quieren empezar. Dentro de todo lo malo, está funcionando muy bien, aunque todavía quedan muchas barreras que superar y muchos muros que tirar abajo. Es el momento de juntarnos para hacer nuestra Isla cada día más fuerte.

El fútbol femenino ha cambiado mucho desde que usted dio sus primeros pasos...

Solo faltaría que no hubiera cambiado después de veinte años de carrera, pero es verdad que todavía quedan muchas cosas por hacer. Estamos haciendo las cosas bien y no lo digo solo por ganar, sino también por la imagen que estamos dando. En la Eurocopa se está viendo el gran nivel de nuestra selección, pero no nos vale solo llegar hasta ahí. Queremos llegar a las más pequeñas que son las que después no tienen los recursos.

Pero es obvio que los éxitos de la selección nacional en el Mundial y la Nations League y ahora estas semifinales, de momento, en la Eurocopa ayudan a esta evolución.

Así es porque tienen esos referentes. Si no fuera porque están ganando y porque se habla de esos éxitos pues las pequeñas no se fijarían en ellas. Pero tenemos que seguir trabajando y aprovechar este buen momento para que esas niñas quieran seguir jugando a fútbol. Estamos aquí para hacer el fútbol femenino mucho más fuerte.

El hecho de que haya tres mallorquinas en la selección y además titulares debe servir para que el fútbol balear se sienta orgulloso.

Por supuesto y el nivel aumenta. Cuanta más visibilidad tenga el fútbol femenino mucho mejor para nuestro deporte. Las niñas quieren jugar a fútbol y tienen esos referentes. Tener a Cata, Mariona y Patri, a dos de ellas prácticamente las he criado como mis hermanas pequeñas, para mí es un honor y un orgullo...

Habla con ellas a menudo, ¿qué le cuentan de la Eurocopa?

Claro que hablo con ellas y me dicen que se está haciendo un poco largo, pero que tienen muchas ganas de ganar a Alemania y alcanzar la final. Para mí es un placer estar cerca de ellas y es un orgullo para toda Mallorca que estén en la cima a pesar de no haber tenido los recursos que se tienen a día de hoy.

¿Cómo ve la semifinal ante Alemania, un hueso muy duro para llegar a la final?

Va a ser complicado, pero es que a partir de cuartos todos los partidos son finales. Veo a España como clara favorita porque Alemania también ha hecho un fuerzo enorme con la prórroga y España llega en un gran momento. Ojalá nos llevemos una alegría.

¿Qué opina de que el Mallorca haya recuperado la sección femenina?

(Resopla) Claro que es una buena noticia porque dolía a los ojos que una institución como el Mallorca no tuviera un equipo femenino, sobre todo porque las nuestras han tenido que salir fuera para poder progresar. Es algo muy bonito lo que estamos viviendo, aunque no creo que con un alevín sea la mejor forma para progresar, se debería de haber empezado por un equipo en una categoría superior, pero bueno ojalá este proyecto vaya hacia adelante.

Hay otros clubes que llevan años apostando en el fútbol femenino en la Isla..

Y menos mal que han estado esos otros clubes porque todas las que hemos triunfado salimos del Collerense cuando nadie apostaba por el fútbol femenino.

El impulso del fútbol femenino surgió a raíz del título mundial.

Los resultados ayudan obviamente. Realmente interesamos porque la audiencia de la Eurocopa está siendo brutal. La gente está super interesada en el fútbol femenino y hay que aprovecharse de ese auge.

¿Qué le falta todavía a este deporte?

Hay que apostar más por la mujer en altos cargos. El fútbol femenino está creciendo mucho y cuesta muy poco para lo que realmente vale. Hay que tener más igualdad de derechos. En Liga F solo había una entrenadora...

¿Echa de menos el fútbol en activo?

Hay veces que sí, pero acabé tan dolida con el fútbol: mi enfermedad, el accidente de mi madre... Te mentiría sí te dijera que no sueño con estar ahí disputando una gran competición, pero no lo echo de menos. Estoy dentro del fútbol y mi objetivo es hacer crecer el fútbol femenino. Esa es mi meta.