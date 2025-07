Mariona Caldentey: «Hemos puesto al fútbol femenino español donde se merece»

Mariona Caldentey (Felanitx, Mallorca, 1996) quiere seguir haciendo historia con la selección española, que está a un partido de pasar a su primera final de una Eurocopa después de luchar mucho tanto dentro como fuera del campo.

«Hemos puesto al fútbol femenino español donde se merece», reflexiona la recién nombrada capitana. Pero quieren más. Quieren ser campeonas de Europa, el único título que les falta.

En su primera temporada en el Arsenal, Caldentey ha sido nombrada la mejor jugadora de la Liga inglesa, ha marcado 18 goles, ha dado 9 asistencias y ha ganado la Liga de Campeones ante su exequipo, el Barcelona. Está en las quinielas para ganar el Balón de Oro y es una de las líderes de las campeonas del mundo, que se medirán en semifinales, el 23 julio, a la octacampeona Alemania.

Pregunta: Semifinalistas de la Eurocopa. Suena fuerte esa etiqueta. ¿Qué se siente?

Respuesta: Con muchas ganas. La Euro es un objetivo muy bonito que tenemos, estamos ya entre las cuatro mejores y queremos ir a por ello. Otro reto y momento para hacer historia. Estamos en un buen momento de la selección. El equipo está con ganas, unido, feliz y creo que cuando estamos así es cuando podemos jugar mejor.

P: Es la primera vez en la competición que pasan una fase eliminatoria. En 1997 se pasó directamente de fase de grupos a semifinales.

R: Incluso antes de empezar el torneo la gente daba por hecho que España tenía que ganar o que llegar muy lejos, pero, aunque hemos tenido mucho éxito, hacía veintiocho años que no llegábamos a unas semis. Estamos con mucha ilusión, hay que darle valor porque lo que está haciendo esta generación torneo tras torneo es histórico. No es fácil mantener ese nivel ni repetirlo. Quedan, ojalá, dos partidos.

P: Parece fácil y que España estaba casi obligada a llegar a semifinales. Pero esto hace dos años era impensable.

R: Nosotras tenemos todas las ganas y toda la ambición. Entiendo que hemos ganado el Mundial y la Liga de Naciones, pero esto es un poco nuevo para nosotras. Es un sueño poder ganar la Euro, España nunca la ha ganado. Estamos tranquilas, tenemos muchas ganas, nos sentimos fuertes y bien. Creo que lo estamos haciendo bien, pero todo lo que ha pasado ya ha pasado y no nos va a servir.

P: Desde fuera se percibe que esta Eurocopa es muy distinta a las anteriores. Desde dentro, ¿en qué lo notan más?

R: En que estamos disfrutando y estamos trabajando muy a gusto. Estamos muy bien, realmente somos un equipo, nos lo pasamos bien en el campo y fuera. Tenemos las condiciones que creo que un equipo con este talento se merece y también tenemos esa mentalidad y experiencia de ya haber ganado, de tener confianza. Todo lo que nos dan, cómo nos tratan… Es lo que se merece este equipo. Cuando estás a gusto en un sitio, cuando estás tranquila, se acaba viendo en el campo.

P: Solo se habla de fútbol, que debería ser lo normal, pero en estos últimos años no se había podido.

R: Siempre lo hemos dicho, lo que queremos es hablar de fútbol y, sobre todo, jugar al fútbol, porque es lo que se nos da mejor y es cuando mejor nos lo pasamos. Llevamos unos meses que solo se habla de fútbol y creo que se notan en nuestras caras, en la gente del ‘staff’, en el ambiente, con la afición, con los medios. Estamos en un momento bonito y ojalá dure mucho.

P: ¿Ha merecido la pena todo?

R: Hay cosas que igual las harías diferente, porque es verdad que han pasado muchas cosas, hemos pasado por momentos difíciles y duros, pero creo que hemos puesto al fútbol femenino español donde se merece, que es en lo más alto, en ser una potencia y una referencia. Ya es pasado, tuvimos que sacrificar cosas y hacer cosas que no nos gustan, pero, ahora España es una referencia. Todo el mundo admira y respeta a España y eso es bonito de sentir.

P: Ahora llega Alemania, nunca le han ganado.

R: Tenemos muchísimo respeto a Alemania, tiene jugadoras muy buenas a nivel individual y como equipo son ‘top’. A correr y a competir es difícil ganarles. Pero llegamos con confianza. Ojalá podamos seguir haciendo historia ganando por primera vez a Alemania y llegando a la final. Hay que para adelante convencidas, pero también con respeto y humildad.

P: Hace unos años Alemania era temible. Ahora seguramente piensen que les gustaría otro rival.

R: Ahora mismo las selecciones nos respetan. Jugar contra España no es fácil y seguro que ellas también piensan eso. Son unas semis, quedan cuatro equipos y ya es un poco sálvese quien pueda.

P: ¿Qué esperan del partido?

R: Esperamos un partido muy físico y de muchos duelos. Alemania pone una intensidad en el juego brutal, tiene dos extremos que son los que marcan la diferencia. Es verdad llegan con alguna que otra baja, pero creo que cuando esas cosas pasan el espíritu de equipo se puede ver más y es lo que hicieron en los cuartos. Nosotras intentaremos dominar con el balón y controlar esas contras. Será un partido igualado.

P: La última vez que se cruzaron con Alemania fue en la lucha por el bronce en los Juegos Olímpicos. ¿Se ha hablado estos días de ese partido? ¿Hay ganas de venganza?

R: No hemos hablado mucho, no ha dado tiempo. Hemos hablado más de su partido ante Francia. El fútbol siempre da segundas oportunidades, el año pasado nos quitaron algo que queríamos, que era esa medalla, y ahora estamos otra vez ante ellas. Así es el fútbol y vamos a intentarlo, a hacerlo mejor que el año pasado y que esta vez España pueda salir vencedora.

P: En ese partido Berger fue clave con paradones, sobre todo con el penalti a Alexia. Tanto ella como usted llegan de fallar. ¿Es una motivación extra?

R: Berger es una portera con muchísima experiencia, muy buena. El otro día mantuvo al equipo ella, igual que las otras nueve jugadoras en campo que no paraban de correr. Meter o fallar los penaltis también forma parte del fútbol y hay que aprender a convivir con ello. Cuando haya otro, intentar hacerlo mejor, estar fuerte mentalmente y para adelante

P: ¿Si ganan este partido ya se podrá hablar de España como la favorita para ganar la Eurocopa?

R: Bueno…. -se ríe-. A ver ese Italia-Inglaterra. Si es Italia sería un poco más sorpresa entre comillas porque no entraba tanto en las quinielas. Inglaterra ha estado en las últimas finales del Mundial y de la Euro. A nosotras lo del favoritismo nos da igual, lo que queremos es jugar bien y ganar.

P: Después de 10 años en el Barcelona decide salir de su zona de confort y se marcha al Arsenal: mejor jugadora de la Liga, 18 goles, nueve asistencias... Vaya aterrizaje.

R: Me he sentido muy bien en Inglaterra y súper valorada. Me han dado mucho protagonismo y ha sido una temporada muy bonita. Al principio fue más difícil, no todo fue de color de rosa, pero acabar con todas esas buenas sensaciones y acabar ganando la Champions hacen el balance del año muy positivo.

P: ¿Qué ha sido lo que más le ha costado?

R: El cambio de estilo de vida en general. Hay menos sol, oscurece muy pronto, montar una rutina nueva, adaptarme al idioma, que, quieras o no, no te expresas igual… Pero he estado bastante más 'tranquilita' y me lo he pasado bien.

P: En Inglaterra ha acabado jugando más en el medio. Pasó de jugar en la izquierda a jugar de ‘10’, ‘6’ y ‘8’. En la selección está partiendo de la derecha, aunque también cambia de banda. ¿En qué posición se siente más cómoda?

R: Es verdad que en el Arsenal he acabado jugando en posiciones mucho más interiores, el juego es más vertical y quizás el perfil de extremo es diferente. Empecé más de 10 y por consecuencias del equipo como las lesiones acabé de 6/8, que es verdad que no había jugado nunca.

Esos partidos salieron bien y los entrenadores cuando algo va bien ya no lo cambian y ahí me quedé. En la selección, cambiando un poco de un lado a otro. A mí lo que me gusta es tener un poco esa libertad para poder encontrar espacios, meterme por dentro. Pero siempre digo lo mismo: lo que quiero es estar en el campo, es jugar. Es trabajo de las entrenadoras decidir y a mí intentar adaptarme.

P: ¿Qué piensa cuando se le relaciona con el Balón de Oro?

R: Pues intento no pensarlo. Intento estar centrada en el día a día y trabajar. Lo que quiero y lo que queremos todas es ganar la Euro, así que intento poner el foco en eso.

P: El RCD Mallorca va a tener un Alevín femenino. ¿Qué ha sentido al conocer esta noticia?

R: Es una noticia superbonita y superbuena. En Mallorca ha salido mucha gente muy buena y seguro que en el futuro también, si encima pueden formarse ahí y crecer en un club top como es el Mallorca y con todos los recursos que tiene va a ser súper especial y bonito para el fútbol balear. Estamos aquí las tres mallorquinas muy contentas con esa noticia. Nosotras nos tuvimos que ir jovencitas, pero ojalá se monte una buena estructura. Están el Collerense y el Atlético Baleares, pero todo el poder y el control que tiene un club como el Mallorca puede ayudar muchísimo al fútbol femenino.