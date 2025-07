Cata Coll: «Estuve siete días sin sonreír ni bromear, pero ya estoy lista para lo que sea»

Con confianza, personalidad, sinceridad y seguridad. Tras una fase de grupos en la que no ha debutado con España a causa de una amigdalitis, Cata Coll (Pòrtol, 2001) afronta los cuartos de final ante Suiza lista «para lo que sea», en una Eurocopa en la que sueña con ganar el título que le falta a la selección. «Siempre estoy lista, incluso estando mala quería jugar", reconoce en una entrevista con la Agencia EFE que tuvo lugar en Lausana. La guardameta de Pòrtol (Mallorca) llegó a estar siete días sin sonreír ni hacer ninguna broma, pero ahora se encuentra al cien por cien. «Creo que ninguna selección nos va a ganar a ganas de ganar esta Euro. Estamos muy motivadas y tenemos un equipazo para hacerlo», asegura.

- ¿Cómo se encuentra?

- Bien, ahora bien. He estado jodida, la verdad, pero, ahora, por suerte, entrenando ya con normalidad, acumulando 'entrenos' y contenta de poder estar con el equipo.

- ¿Lista para jugar?

- Sí, obviamente, siempre estoy lista, incluso estando mala quería jugar. Pero hay que ser consciente también de si puedes o no. Ahora ya estoy recuperada al cien por cien, lista para lo que sea, tanto como si para jugar o como si no; aportando a todo y con ganas de que empiece lo bonito de esta Euro.

- ¿Cómo ha sido el proceso? ¿En qué momento aparecen los primeros síntomas de la amigdalitis?

- Fue antes de venir hacia Suiza. El día que vinimos con el avión ya me empezaba a encontrar mal. Pensábamos que se iría rápido, como las anginas de toda la vida, pero no, fue empeorando. No podía ni comer ni beber. Fueron siete días que lo pasé jodidamente mal. Por suerte fue un susto, se quedó ahí y ahora estoy bien recuperada, al cien por cien para aportar lo que sea a este equipo.

- Ha sido una recuperación más larga de lo esperado.

- Nunca había tenido (amigdalitis), fue algo nuevo para mí, se me puso toda la garganta llena de pus… Fatal. Ni sonreía, estaba de mala hostia todo el día. No podía comer, beber, dormir, estar con el equipo, porque no quería contagiar a nadie. Era todo como muy solitario.

-Cata Coll sin sonreír, cuesta de creer…

- Sí, pues imagínate, siete días sin sonreír, sin una broma, tenía a la (Claudia) Pina amargada ya. A veces, me venía a visitar a la habitación de 'extranjis' y le decía: vete de aquí que al final te voy a contagiar y tienes que marcar goles.

- ¿Cómo pasaba los días?

- Como en cuarentena, en mi habitación, sin salir apenas, intentando no juntarme mucho con las compañeras. La habitación era un poco mi aliada, he visto series, he leído, he hecho videollamadas con amigos de Mallorca que me decían que no les he llamado nunca tanto en la vida.

- ¿Qué ha sido lo más complicado?

- No poder ni beber un vaso de agua. Lo pasé muy mal. Fueron tres días, sobre todo, que no pude tragar, no pude comer, no pude dormir y eso fue lo peor.

- En el Mundial recibe la titularidad por sorpresa, en los Juegos se fractura la nariz, en la Eurocopa amigdalitis… Ni un torneo tranquilo. Al más puro estilo Cata, ¿no?

- Hay que hacer un poco de 'show', si no, no soy yo -se ríe-. Esperemos que no pase nada más, por favor. Siempre lo digo, siempre me tiene que pasar algo, pero bueno, también digo que las cosas que pasan son por algo, veremos a ver por qué pasó eso.

- Fue una sorpresa que no fuera titular contra Italia.

- Es verdad que contra Italia ya me notaba bien al cien por cien, pero creo que también Adri (Nanclares) vino a hacer unos partidos muy buenos, creo que también se lo merecía. Al final, las 23 seleccionadas estamos para jugar y si creían que tenían que dar ese partido a Adri, pues tenían que dárselo. Es verdad que estos entrenamientos me irán bien para acumular fatiga, sensaciones y ya veremos en el próximo partido.

- Nos hemos acostumbrado a verla titular en un Mundial, unos Juegos Olímpicos… Pero nunca ha jugado la Eurocopa a nivel absoluto.

- Ojalá, es un sueño. Estás todo el año también pensando con tu club en lo que viene en verano, te preparas para aguantar todo esto y es un orgullo poder estar aquí, representar esto y debutar en la Euro sería un sueño más que cumplir y ojalá se pueda hacer realidad.

- Sí sabe lo que es jugar una Eurocopa en categorías inferiores. Fue campeona de Europa y del mundo sub17 en 2018.

- Sí, pero aquí es distinto, al final juegas contra las 'tops' y es la magia que genera esto. El equipo está con muchas ganas y una ambición increíble. Nos esperan partidos difíciles, primero contra Suiza y ojalá sean dos más y poder tocar la gloria.

- La Eurocopa es el título que les falta, no me ha hecho falta ni preguntarle por ganarla.

- Realmente vamos partido a partido y ahora el objetivo es Suiza, pero somos un equipo que soñamos en grande. Tenemos ese objetivo en la cabeza, yo soy la primera que lo tengo. Quiero ir a por ello y pensar en eso. Es verdad que está lejano y tienes que centrarte en lo que viene, pero obviamente sueñas con tocar eso.

- ¿Le gusta la etiqueta de favoritas?

R: Me da un poco igual, la verdad, me da muy igual. Sabemos el equipo que tenemos, sabemos cómo jugamos, sabemos nuestros puntos fuertes, nuestros puntos débiles, los que mejorar. Somos un equipo muy compacto, nos da igual de lo que nos etiqueten. Vamos a ir a por el objetivo y esto es la esencia de este equipo.

- ¿Cómo ha vivido la fase de grupos de España desde el banquillo?

R: Se pasa peor en el banquillo que jugando, pero bien. El equipo ha estado cómodo, hemos jugado un buen juego. Hay situaciones que mejorar, también son partidos en donde puedes ver tus puntos de mejora y que nos van a servir. De cara de portería hemos estado muy bien, creo que hay que aprovecharlo. El equipo está bien, tranquilo y con ganas de lo bueno.

- ¿Le dio muchos consejos a Adriana Nanclares?

R: Creo que no hay que dar consejos, sino que sea ella misma, que disfrutara; que, al final, cuando haces eso, te salen los partidos bien. Creo que si está aquí es porque se lo merece. Es de las porteras más top de España, se merece estar aquí.

- ¿La han apoyado mucho sus dos compañeras de portería?

- La verdad es que tenemos un muy buen grupo, me lo paso muy bien entrenando con ella, con Sulli (Esther Sullastes), que al final es la más mayor, pero es la más 'cabra loca' y me río muchísimo, me lo paso muy bien. Tener este grupo te hace entrenar mejor y competir mejor, que es lo que queremos: hacernos mejores. Y creo que lo estamos consiguiendo.

- Ahora llega la hora de la verdad. No se puede fallar. ¿Qué esperan de Suiza?

R: Seguramente sea un bloque bajo y que nos haga daño en transiciones. Los equipos están haciendo esto, creo que optarán por eso y cuando saquemos de puerta a lo mejor tienen la oportunidad de presionar arriba. Pero creo que será más un bloque medio-bajo e irán en transiciones a hacernos daño. Sabemos jugar también a eso, nos hemos enfrentado muchos equipos así, estamos acostumbradas. Tenemos el máximo respeto a Suiza, juegan en casa y eso también es un punto muy a su favor. Ojalá estar en un estadio lleno y con ruido, será muy bonito.

- Ha dicho antes que esta Eurocopa es uno de los sueños que le quedan por cumplir…

R: Venía con muchas ganas de estar aquí, de competirla y ojalá ganarla. Es el objetivo de todas, creo que ninguna selección nos va a ganar a ganas de ganar esta Euro. Estamos muy motivadas y creo que tenemos un equipazo para hacerlo.

- ¿Cuánto se ha mirado los guantes y repetido el poc a poc i bona lletra, un lema que le repite desde pequeña su madre estos días?

R: Muchísimo, estos días te lo juro que muchísimo más. Soy una cabezona y cuando ya estaba mala y entrenaba me decía: poc a poc. Poco a poco está yendo bien, estoy recuperando el ser yo y estoy contenta por eso.