«Soy Xisco, tengo 28 años y un cáncer terminal»

Xisco Quesada siempre ha vivido con el deporte como motor. Formado en las categorías regionales del fútbol balear, defendió los colores del Platges de Calvià —que recientemente le regaló una camiseta firmada con su dorsal— y del Ferriolense, con quien logró el ascenso a División de Honor juvenil bajo las órdenes de Tato. Su pasión por el fútbol y el ejercicio formaban parte de una vida aparentemente perfecta. Hasta que el pasado 5 de junio todo cambió: un cáncer entró en su vida y ahora juega el partido más complicado.

La historia de Xisco ha conmovido a miles de personas. Tiene 28 años, dos hijos pequeños, una empresa familiar y una vida llena de actividad y vitalidad. Pero ese día, un oncólogo le dio un golpe que nadie está preparado para encajar: «Tienes un cáncer en el páncreas con metástasis en el hígado, no podemos operarlo y si la quimio va bien, podemos alargarlo unos meses». Su reacción fue tan cruda como real: «Me da igual todo, por eso lo cuento con tanta naturalidad en redes sociales, sé que voy a vencerlo», afirma.

En solo 72 horas vivió una montaña rusa vital que lo marcará para siempre. «Me dicen que tengo cáncer, me caso, mi hijo cumple un año y firmo un testamento». El 5 recibió el diagnóstico, el 6 pidió matrimonio y el 7 se casó. «Ahí viví mi primera muerte. Pensaba que ya no salía del hospital. Rompí a llorar, pero no reaccionaba. Era como si viviera una película. Fue entonces cuando viví mi primera muerte, pensaba que no salía del hospital. El médico me dijo que me iba a morir en unos meses, y yo solo pensaba: 'tío, mi hijo mañana cumple un año, tengo 28 años, ¿no voy a llegar ni a los 30?'. Me quedé blanco», relata con una sinceridad desarmante.

Desde entonces, su testimonio ha resonado en redes, donde acumula ya más de 66.000 seguidores en Instagram y 27.000 en TikTok. Lo hace sin filtros, mostrando el lado más crudo pero también más inspirador de una enfermedad que no ha logrado apagar su energía. «Creo que esto me ha tocado por algo. Es el destino. Me ha llegado en un momento de fuerza, con todo perfecto para superarlo y ayudar a los demás. Esa es mi misión», afirma con una determinación conmovedora.

En este escritorio y con este trípode Xisco graba los vídeos que sube a redes contando su historia.

Xisco asegura que no contempla la muerte: «No he pensado en ella. Yo pienso que se puede vencer. El 60% es la actitud». Está haciendo hipnosis, reiki y baños de sal. «Me borras la memoria del último mes y te digo que estoy de puta madre y que esta noche salgo a correr», bromea. A pesar de haber perdido 15 kilos en un mes, dice no tener dolor y quiere retomar el ejercicio físico, «porque es clave para aguantar el tratamiento».

A la quimio acude cada dos semanas durante tres meses. Luego, un TAC marcará el siguiente paso. Su cuerpo ha reaccionado sorprendentemente bien y no ha sufrido efectos secundarios. Le han detectado el gen BRCA1, que facilita la aparición del cáncer, pero que también hace que las quimios sean más efectivas: «Eso me da ventaja, porque aguanto bien y repele más la enfermedad. Ya no tomo pastillas para el dolor desde hace días, me siento fuerte. Quiero recuperar masa muscular porque sé que el cuerpo tiene que estar preparado para aguantar el tratamiento», explica.

Con sus hijos, cada momento cuenta. «Ahora si me piden que les lea otro cuento, se lo leo.Antes decía: a dormir. Mis hijos saben que papá tiene pupa y me preguntan cuándo se me cura. Me quiero poner fuerte para volver a llevarlos en brazos a la cama». Su mujer, dice, es una heroína: «Tiene un papel muy difícil, cuida de los dos niños y de mí». Reconoce que llora poco, pero está más sentimental: «La vida es otra. No tengo miedo a la muerte, estoy bien tranquilo de que si me pasa algo les he dicho a todos mis seres queridos lo que les quiero, he dejado claro a todos cómo soy y mis hijos saben quién soy».

Xisco tiene claro que va a luchar hasta el final y va a vencer a la enfermedad.

El mensaje que lanza es directo y sin adornos: «Si estás en mi situación, lucha hasta el final. La mentalidad lo es todo y mientras hay vida hay esperanza. Y si no lo estás, no esperes una hostia como esta para decir te quiero, para disfrutar, para vivir. Hay gente que mataría por estar en tu lugar. Si es el destino morir, que no sea porque no he luchado», remarca Xisco.

Desde que comenzó esta batalla, su día a día ha cambiado por completo. Ya no puede exponerse al sol debido a la quimio y pasa más tiempo en casa, pero aprovecha cada momento: las mañanas y las noches para pasear con sus hijos o acercarse al mar. «Es una putada que me toque esto con 28 años. No me ha dado tiempo ni a liarla tanto», bromea. Pero lo dice sin victimismo. «Ahora todo lo valoro más, cada cuento que leo, cada beso que doy. La vida es otra». Su mensaje es claro: «Si es el destino morir, que no sea porque no he luchado», concluye.