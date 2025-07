Muere el mítico portero Peter Rufai

El mundo del fútbol ha vivido este jueves un día para olvidar. Tras el fallecimiento por accidente de Diogo Jota y su hermano en accidente de tráfico, estas últimas horas se ha conocido también la muerte en Lagos del portero titular de la Copa Mundial de la FIFA de 1994 y 1998, Peter Rufai, tras una enfermedad, según informó la Federación Nigeriana de Fútbol.

Según la propia federación el portero, quien estuvo intermitentemente en la selección absoluta de Nigeria durante 17 años, había sufrido una enfermedad durante varias semanas, antes de fallecer en un hospital de Lagos alrededor de las 6 de la mañana del jueves. El excentrocampista internacional nigeriano Waidi Akanni confirmó que el cuerpo de uno de los verdaderos héroes del fútbol nigeriano había sido depositado en un hospital de Lagos.

Rufai debutó con las entonces Águilas Verdes en un partido amistoso en diciembre de 1981 y ganó la plata en la Copa Africana de Naciones en 1984 y 1988, antes de que Nigeria arrasara con la gloria en la final continental de Túnez en 1994. Fue el portero titular en los tres campeonatos.

El carismático y disciplinado portero también defendió la portería de Nigeria en las finales de la Copa Mundial de la FIFA de 1994 y 1998 (las Súper Águilas alcanzaron los octavos de final en ambas ocasiones), y dedicó sus días después de su retiro a descubrir y guiar a jóvenes jugadores. También se desempeñó como coordinador de la selección nigeriana. Equipo sub-23 en su momento.

Además de sus memorables actuaciones con las Súper Águilas, Rufai fue una figura destacada en el club de Lagos, Stationery Stores, con el que llegó a la final de la Recopa Africana de Campeones en 1981. También jugó profesionalmente en Bélgica, Países Bajos, Portugal y España. Los aficionados en la Liga lo recuerdan especialmente por sus grandes actuaciones con el Deportivo de la Coruña donde militó las temporadas 97/98 y 98/99. También jugó en el Hércules de Alicante con anterioridad por espacio de una campaña.

Peter Rufai, portero emblemático del fútbol nigeriano, príncipe de una tribu de Idimu (una región de Lagos) que eligió dedicarse al balón antes que ser rey, falleció a causa de un paro cardiaco mientras descansaba en su residencia.

Era hijo del Rey Rufai de Idimu y, aunque no le gustaba hablar de su sangre azul, la prensa destacó pronto su procedencia que desvelaba que era el heredero al trono pese a no ser el mayor de sus ocho hermanos pero sí el elegido en la sucesión.

La muerte de su padre, en 1999, le sorprendió mientras jugaba en el Deportivo. Rechazó sucederle y perdió la oportunidad de subir al trono: «Nunca quise ser rey. Si lo aceptaba, no podría ser futbolista. Sé que hubiera tenido una buena vida, porque sabía cómo vivían mis padres. Pero eso no era para mí. No me hacía feliz. Lo que quería era el fútbol», dijo en una entrevista de la época a 'The Irish Times'.

«Perdí la oportunidad de ser rey por el fútbol. Perdí a mi padre pocos meses antes del Mundial de Francia 1998. Nunca me he arrepentido de haber renunciado a ese estatus, porque respeto profundamente mi carrera profesional», dijo en una entrevista a 'The Sun Nigeria' en 2018.

Rufai acabó su etapa en el Deportivo, volvió a Portugal para jugar en el Gil Vicente y en la temporada 1999/2000 colgó los guantes. Dos décadas y media después, se fue para siempre el hombre que pudo reinar y que cambió un cetro por una vida bajo los palos para despejar balones.