Virginia Torrecilla reclama «valentía» a los futbolistas gays para que salgan del armario

La exjugadora mallorquina y excapitana de la selección española Virginia Torrecilla pidió este jueves «valentía» a los futbolistas que sean homosexuales para que salgan del armario y hagan pública su realidad con el fin de contribuir a avanzar en el reconocimiento de la diversidad ante la ciudadanía.

Torrecilla, en una entrevista con EFE, opinó que romper la barrera que hace que apenas haya futbolistas que han admitido abiertamente que son gays sería beneficioso para la sociedad. «Estoy segurísima de que debe de haber más de uno. Si fuese la gente más valiente, a lo mejor no sucedería eso. Más visibilidad sería algo que sería bueno para todos», sostuvo la exjugadora mallorquina, quien mantiene una relación sentimental con la defensa del Atlético de Madrid Ainhoa Moraza.

Preguntada por el motivo por el que muy pocos jugadores han salido del armario, Torrecilla respondió: «El fútbol es masculinidad, es la realidad. ¿El deporte rey cuál es? El fútbol masculino. Si la gente critica que un hombre lleve las uñas pintadas, ¿cómo no le van a criticar por ser gay? Eso implicaría pérdidas de colaboraciones y de contratos y eso conlleva al fracaso del fútbol. Al final es miedo a ello».

A juicio de la excentrocampista del Atlético de Madrid y el Barcelona, si un futbolista de renombre reconociese su homosexualidad, supondría un efecto dominó: «Si tu referente te dice que te gusta el azul, a lo mejor a ti también te gusta el azul. Si ves que tu referente da la cara por algo, tú también la das si realmente piensas igual. Son cosas que se inculcan en la vida». Torrecilla, de 30 años y referente mediático por haber superado un cáncer que la obligó a retirarse del fútbol de alto nivel, valoró que muchas futbolistas hayan favorecido la diversidad al exponer sin complejos que son lesbianas.

«Es como reivindicarnos. Sabemos perfectamente lo que conlleva todo ello. Hay mucha gente que no lo hace público o, incluso, no quiere exponer su vida personal, y lo entiendo perfectamente, pero al final somos personas», razonó. Subrayó que «quedan muchas cosas por luchar y el fútbol femenino está rompiendo muchas de ellas».

«Y una es el tema de la diversidad, que al final es algo muy importante para la sociedad», añadió Torrecilla en la entrevista mantenida después de participar en un charla sobre fútbol femenino organizada por la empresa Lidl en el Museo Legends de Madrid. En relación con la Eurocopa que comienza la próxima semana en Suiza, la exjugadora mallorquina se mostró convencida de que España es la favorita para conquistar su primera corona continental.

«No hay presión. La realidad ahora es que ellas son las mejores. Han sido las últimas campeonas del mundo. Tienen que seguir ganando (…) Están haciendo un trabajazo, cada día rompen más barreras y siguen luchando», valoró. De la decisión de la seleccionadora, Montse Tomé, de no llevar a la Eurocopa a Jenni Hermoso, Torrecilla lo consideró comprensible por «el cambio de ciclo» que se está dando en el combinado nacional.

«Vienen jugadoras muy importantes de abajo, que lo están dando todo y que van a ser muy importantes para España el día de mañana, y es el momento también de poder cambiar. Y es lo que ha pasado ahora con Jenni (…) Todas tenemos un final en la selección y, obviamente, duele, cuesta dejarlo, pero es así», esgrimió.

También se refirió a la condena por agresión sexual del expresidente de la Real Federación Española de Fútbol Luis Rubiales por su beso no consentido a Hermoso tras el Mundial de agosto de 2023. Para Torrecilla, el caso Rubiales aún no se ha zanjado. «De pasado, pues no. Lo que está viviendo Jenni ha sido muy duro por todo lo que conlleva lo que ha pasado. Todo lo que sea positivo para ella, sera positivo para todas nosotras», remarcó.