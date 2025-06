Javier Martín: «Los clubes ponen todo de su parte para ayudar al árbitro»

Francisco Javier Martín es el presidente del Comité de Árbitros de las Illes Balears y cumplirá en breve su primer año al frente del colegio que tutela la organización y administración de los colegiados de las Illes. Empezó desde lo más bajo y llegó a la élite como asistente de Estrada Fernández en Primera donde permaneció diez temporadas. También fue internacional. En el campo era un asistente muy bien valorado y su talante y personalidad se traslada ahora al trabajo diario ahora en el Comité. Su ambición por mejorar es infinita.

¿Cuánta gente depende de la gestión de la cual usted es el principal responsable?

Somos 560 árbitros en las Balears; 53 en Menorca y unos 60 entre Eivissa y Formentera y el resto están aquí en Mallorca. Estoy muy contento de lo que he visto estos nueve meses. Hacemos reuniones comarcales de forma continua con los clubes y Jordi (Horrach) quiere que yo le acompañe y la comunicación y relación con ellos es muy buena.

¿Qué es más difícil, estar en el campo o en la gestión diaria del arbitraje?

Es más difícil gestionar desde aquí, es más complejo todo. La responsabilidad es enorme.

¿Qué se ha encontrado estos meses?

Hay cosas que quiero cambiar porque no me gustan y gracias a la ayuda de la junta directiva que he formado lo vamos haciendo. Cambios en la escuela, la dirección técnica y hay aspectos que quiero que varíen.

Póngame un ejemplo.

Llevamos todo el año haciendo mucho hincapié en la formación. Eso es fundamental y quiero que los árbitros, además de pitar partidos, tengan también respeto máximo hacia quienes van a dirigir, jugadores, técnicos, auxiliares... Así como nosotros pedimos respeto, ellos también tienen que mostrarlo.

¿Qué hoja de ruta se ha marcado al frente del Comité?

Nosotros como árbitros representamos a la Federació y somos la cabeza más visible que tiene este organismo en un campo de fútbol. Antes íbamos a los campos y parecía que había una pared entre clubes, equipos, entrenadores y árbitros y cuando llegabas chocabas y ahora todos trabajamos para que esto no sea así. No tiene que haber un muro y esto es un trabajo que empezamos a hacer a través de los cursos de formación. Hacemos mucho hincapié en el respeto hacia todos y en gestionar bien los partidos. No se trata de sacar 20 tarjetas en un partido para ser mejor árbitro. Esto no es así.

Javier Martín, durante la entrevista con Ultima Hora.

¿Son suficientes los árbitros de los que dispone el Comité para cubrir la demanda de partidos existente?

Este año la verdad es que hemos podido sacar todos los partidos que se han jugado en las Illes, pero sí que es verdad que queremos aumentar la plantilla. Desde que estoy en el Comité abrimos el curso para que se apuntaran aspirantes a árbitros y tenemos 262 posibles colegiados inscritos. La idea ahora es formarlos bien y esto necesita de un tiempo de seis a siete meses y después hay que trabajar en el campo. En el aula haces un examen, pero luego salir al terreno de juego no es lo mismo porque hay que gestionar el partido, que para mí es lo más difícil.

¿Cuántos cree que de los 262 pueden llegar a ser árbitros?

No llegan todos, pero estoy seguro que mínimo 150 sí van a estar.

¿Qué debe tener una persona para ser un buen árbitro de fútbol?

Te tiene que gustar mucho y sentir pasión por ello. Este año tuvimos 53 jóvenes que ya han terminado el curso con sus prácticas y hay 8 chicas que para nosotros es fantástico. A todos ellos les digo que tienen que ser muy humildes, tener mucho respeto hacia las personas nada más llegar y entrar en el campo. El trabajo constante cada día es fundamental y disponer de esa predisposición de seguir mejorando. Cuando uno empieza no tiene límites y como ejemplo están colegiados como Guillermo Cuadra y Mateu Busquets.

¿No hay miedo a ser árbitro o árbitra de fútbol?

Creo que eso ya no existe. Cuando lo dejas es porque no es lo que uno pensaba, pero no por miedo o temor. La violencia en el fútbol gracias a la ayuda de clubes, Federació y árbitros, este año, que es mi primera temporada, ha cambiado. En momentos puntuales la violencia en el fútbol no ha surgido porque el génesis haya sido algo que ha empezado en el terreno de juego, más bien se ha iniciado fuera. Padres en al grada peleando, por ejemplo y eso no forma parte del fútbol. Se tienen que parar algunos partidos porque los padres se insultan o se pelean y eso es muy triste y más si lo ven tus propios hijos, que son los que están dentro del campo. El 99% de los incidentes empiezan así.

El presidente del Comité analiza su primer año al frente del colegio de árbitros.

¿Se sienten respetados los árbitros por los clubes y los jugadores?

Sin duda. Los clubes de cada vez nos ayudan más, están concienciados al igual que nosotros y la Federació y ellos ponen todo de su parte para ayudar al árbitro.

¿Usted llegó a plantearse dejar el arbitraje antes de llegar a la élite?

Cuando empecé en la segunda temporada tuve un episodio difícil en un campo de fútbol y al llegar a casa pensé en dejarlo. Pero a mí me encantaba arbitrar y como en mi casa esto se vivía al máximo, seguí adelante. Si estoy aquí y si he llegado hasta dónde he llegado es gracias a mi padre y tengo a mi hermano que también ha sido árbitro. Y ellos me hicieron pensar que yo no tenía que dejar lo que me gustaba por esa gente y seguí adelante.

¿Cuál es el factor diferencial para llegar a la élite?

Hay pocos árbitros en las categorías de élite y no caben todos y hay pocas plazas de ascenso. Es trabajar y no perder la esperanza y en algún momento pasará el tren y se trata de cogerlo. Al final necesitas el apoyo de tu federación y de tu comité.

¿Cómo es convivir para un árbitro con la toma de decisión en cuestión de menos de un segundo?

Es mucha presión. Hoy en Primera y Segunda con VAR tienes por decirlo de alguna manera una red, pero en la gran mayoría de partidos en otras categorías no hay esa tecnología. En este caso cualquier árbitro o asistente cuando toma una decisión es porque piensa que es la acertada. Posiblemente cometas un error, pero en ese momento creces que has acertado. Y sobre todo un árbitro tiene que saber convivir con el error.

Usted ha dirigido a los grandes de Primera. ¿Se ha sentido influenciado en algún momento?

Nunca. Todo el mundo que sale al campo va a hacerlo lo mejor que puede.

¿Le costó mucho dejar el arbitraje activo?

Yo tuve la suerte de apurar hasta el final. Algunos compañeros por otros motivos se vieron obligados a dejarlo antes con 36 años o menos. Yo llegué a la edad tope, a los 45 y estoy contento. Me ayudó mucho que la Federació me abrió las puertas.

¿Cómo es su fin de semana?

Si puedo empiezo a ver partidos el viernes y continúo el sábado por la mañana, por la tarde y también el domingo. Puedo ver hasta nueve partidos entre sábado y domingo. Tengo la enorme fortunda de que a mi mujer le gusta el fútbol y me acompaña a todos los campos. Quiero que los árbitros vean que su presidente no está en un despacho sentado y que me tienen a su lado.

¿Saluda a los árbitros antes de los partidos?

Depende, en ocasiones les digo que estoy ahí para transmitirles tranquilidad y en otras ocasiones no y lo dejo para el final. Da igual que pite un benjamín o un Tercera, siempre le saludo. Como digo menos de ocho partidos no veo y luego llegó a casa y pongo la tele.

La llegada de Mateu Busquets a la élite ha sido explosiva. Estamos hablando del que es posiblemente ahora el mejor árbitro de Primera.

Tenemos también a Guillermo Cuadra que mire dónde está. Mateu es muy joven, tiene toda la carrera por delante y un aspecto clave es que a él le apasiona el arbitraje. Es un gran ejemplo para los que empiezan en todos los aspectos y no solo por lo que se ve en el campo.

¿En Primera División algunos clubes han cruzado una línea roja con sus críticas?

Hay árbitros que lo han pasado muy mal y con estas actitudes la presión que ya de por sí es grande, no hace más que aumentar. Hay que dejar trabajar a los árbitros.

¿Qué mensaje daría a los árbitros que empiezan?

Que estén motivados desde el momento que se les designe un partido, siendo un encuentro infantil o de superior categoría. Hay que poner todo el respeto y todos los sentidos en hacerlo lo mejor posible.

¿Y a los clubes?

Que vamos a seguir trabajando para mejorar y les quiero agradecer su colaboración.