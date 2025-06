Virginia Torrecilla: «A mí el deporte me ha salvado la vida»

La exfutbolista profesional Virginia Torrecilla explicó este lunes que el deporte le «ha salvado la vida» y que «nunca paró de hacer ejercicio» durante su recuperación del cáncer cerebral del que fue diagnosticada en 2020.

«Cuando estaba en la recuperación me dijeron: 'no sabes lo agradecido que es tu cuerpo por ser deportista. No dejes de hacer deporte', y no paré de hacer deporte, incluso el día que no me quería levantar del sofá. A mí el deporte me ha salvado la vida.», desarrolló Virginia Torrecilla durante el II Congreso AS Deporte en Positivo celebrado en Madrid.

Virginia Torrecilla destacó que «nadie se arrepiente de ser valiente» y que se trata de un proceso largo y duro, pero que se puede superar. «El camino es muy largo, muy largo. Hay momentos hacia arriba y hacia abajo, pero siempre vale la pena llegar al final», sentenció en su ponencia Virginia Torrecilla.

En el coloquio también estuvo presente la doctora Aurora Rodríguez Pérez, jefa de servicio de oncología radioterápica del hospital Ruber Internacional, que valoró en todo momento los beneficios para la salud que la actividad física aporta.

«Los pacientes oncológicos deben hacer ejercicios, sabemos que existen muchos beneficios del ejercicio en todas las etapas del cáncer. Una vez que se ha hecho el diagnóstico, es muy importante. Los pacientes se enfrentan mejor a las cirugías. Se recuperan antes y están menos días ingresados», explicó.

La doctora explicó que el ejercicio, además, permite que las contraindicaciones de la quimioterapia se solventen con mayor facilidad y, en especial en los supervivientes, la calidad de vida aumente susceptiblemente.

El coloquio contó con Tomás Bella, exjugador de baloncesto que padeció un linfoma de Hodgkin, un cáncer en la parte final de su carrera deportiva.

Por su parte, Bella comentó que no pudo realizar deporte en ese proceso de recuperación dado que no «tenía fuerza» para llevarlo a cabo, pero que gracias a su condición de atleta de élite superó con mayores aptitudes este proceso.

«Cuando me dieron la noticia de que tenía cáncer, aunque parezca una locura, pensé que era un afortunado. Llevaba 37 años viviendo una manera impresionante y ahora tocaba ir poco a poco con pequeñas victorias», desarrolló Tomás Bella.

Ambos deportistas fueron preguntados por cuál era la receta para superar la enfermedad, coincidiendo en el poder del deporte y de la mente para mantenerse resiliente de cara a las animadversiones que sufren aquellos que se encuentran en un proceso oncológico.

«Sí se puede, tienes que estar intentándolo. Eso es lo que va ligado al deporte, el ser optimista, el resistir y el aguantar. Y disfrutar los pequeños momentos en el proceso, la mayoría de los días son malísimos, pero tienes que tener tiempo para disfrutar las pequeñas cosas», enfatizó Tomás Bella, que aprovechó el acto para recordar a los asistentes la experiencia de redescubrir cosas cotidianas después de la enfermedad.