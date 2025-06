Los 'jefes' de Tercera

Vicenç Sabater, como portero menos goleado, y Miquel Ripoll, máximo artillero de 3ª RFEF, han sido dos de los grandes protagonistas esta temporada. Las paradas de Sabater han resultado fundamentales para que el conjunto pobler acabara como campeón y en septiembre volverá a la Segunda RFEF y los 19 goles de Ripoll, ninguno de ellos a Sabater, han servido para que el Alcúdia, con una plantilla muy justa, lograra con holgura la salvación. De estos 19 tantos del delantero ‘alcudienc’, 12 de ellos han sido de penalti, una cifra que sorprende. «Es cierto que puede llamar la atención, pero le aseguro que todos lo han sido. Es más, nos podrían haber pitado alguno más». Ripoll, de 31 años, que ha desarrollado la mayor parte de su carrera en Catalunya, sobre todo en L’Hospitalet, donde estuvo seis temporadas, ha sido el jugador sobre el que se han cometido el mayor número de faltas dentro del área.

«Me considero un delantero astuto, listo, sin unas grandes cualidades físicas, pero me gusta estudiar a los defensas, al equipo contrario y ayudar al equipo, incluso a los centrales». Para la rutina de los lanzamientos desde los 11 metros afirma no sólo no tener algo predeterminado, sino que no los practica. «Esta temporada no he entrenado nada este aspecto. Cuando el árbitro pita penalti, no sé dónde lo voy a lanzar. Es cuando empiezo la carrera que veo la mejor opción dependiendo de a dónde se lanza el portero. Esta temporada no he tirado ninguno al medio y la mayoría han sido engañándole. Al final, como ya me conocían, aguantaban y entonces tenía que ajustar a uno de los palos».

Miquel Ripoll ha fallado un penalti, pero que paradójicamente acabó en gol. «Fue contra el Porreres. Me hicieron un penalti y lo lancé. El portero lo desvió al palo y luego aproveché el rechace y logré el gol. Se considera un penalti fallado, pero la jugada acabó en gol que fue lo importante».

La UE Alcúdia ha marcado 51 goles esta campaña, 4 más que el campeón, Poblense. «Sí, nuestras cifras han sido buenas y nos sorprendía que el Poblense no hiciera muchos goles. Además, en nuestro caso creo que tiene mucho mérito porque hemos tenido una plantilla corta, de apenas 16 jugadores, y hemos tenido que tirar del filial y del Juvenil».

Con casi 32 años, Ripoll, que se siente identificado con Raúl González, tiene intención de continuar en el Alcúdia la campaña que viene «pero yo siempre escucho a todo el mundo por si llega alguna oferta». En verano, mientras tanto, trabajará en los supermercados que tiene su familia en el norte de la Isla y afronta con gran ilusión su primer campus, entre el 23 y el 27 de junio. «Ya tengo que ir pensando en el futuro y este año he empezado a entrenar y estoy aprendiendo mucho. Disfruto viendo cómo evolucionan y mejoran los niños en el campo».

También a punto de cumplir los 32, Vicenç Sabater saborea el ascenso y el ser el portero menos goleado de la categoría. «El equipo ha recibido 17 goles en 34 partidos, de los que yo he ocupado la portería en 28 y me han metido 13 goles, porque de los seis restantes cinco estuve lesionado y otro no jugué por decisión técnica». El otro cancerbero del equipo, Felquin Adrián Cruz, ha recibido 4 goles en 6 partidos. Sabater, que trabaja de analista de datos en Juaneda Hospitales, califica de «excepcional» el trabajo del equipo desde septiembre. «Es verdad que hemos anotado pocos goles, pero hemos generado muchísimas ocasiones». Sabater, como Miquel Ripoll, también es un especialista de los 11 metros, pero desde el otro lado. En la eliminatoria de cuartos de final de la Copa Federación contra el Sabadell paró tres lanzamientos. «Ese día, junto a la victoria lograda en Formentera que nos dio el título de Liga son los mejores recuerdos del año.

La intuición es, según él, la clave para detener un penalti «aunque también hay algo de ‘scouting’ del rival». Sabater, que también ha militado en Platges de Calvià, Atlètic Baleares o Andratx, también fue protagonista en el equipo de José Contreras al parar un lanzamiento de penalti a Óscar Rodríguez en la eliminatoria frente al Sevilla de 2021. «Aunque mido 1,90 metros, siempre me ha gustado Casillas y en cuanto a los delanteros que me han causado más problemas diría que Jaume Tovar».