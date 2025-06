Quién es el mallorquín Rafel Pol, la mano derecha de Luis Enrique en el PSG que emocionó a los aficionados con su historia personal

Luis Enrique vivió este sábado una noche muy especial: su equipo, el Paris Saint-Germain, alcanzó la cima del fútbol europeo al coronarse campeón de la UEFA Champions League por primera vez en su historia. Un emotivo momento en el que el asturiano lució una camiseta especial en homenaje a Xana, su hija fallecida en 2019. «Xana está conmigo en la victoria y en la derrota mucho más. Con mi familia, que están todos allí, con mis hermanos, hijos y mujer. No es momento para estar tristes y emocionarse. Xana estará conmigo siempre y con nuestra familia. Se trata de disfrutarlo», dijo visiblemente emocionado tras el partido.

Una noche en la que otro miembro del PSG tampoco pudo contener las lágrimas: Rafel Pol. Un vídeo en el que se puede ver al entrenador asistente de Luis Enrique llorando tras la victoria de su equipo se viralizó, y es que el mallorquín también tuvo presente a una persona muy especial en este momento de celebración. Rafel, nacido en Campanet, perdió a su esposa Raquel el pasado mes de noviembre a causa de una enfermedad que llevaba tiempo padeciendo.

On t’aime @RafelPol ❤️💙 On pense fort à toi. Celle-là, elle est aussi pour ta femme, depuis là-haut, dans toutes nos pensées. #TeamPSGpic.twitter.com/QgcTeXpXgD — ParisTeam (@Paristeamfr) June 1, 2025

Tras su fallecimiento, Pol le dedicó un emotivo mensaje a través de sus redes sociales: «A la vida, por injusta que parezca hoy, le estoy infinitamente agradecido por el amor y el tiempo que me regaló con Raquel. Hoy es inevitable el dolor, fruto del miedo a perder algo maravilloso, pero Raquel no se irá. Nuestra realidad se esculpe a partir de la memoria; por ende, el pasado nunca muere, ni siquiera es pasado. El ahora no es más que una colección de huellas, y las que deja Raquel son grandiosas, motivo de inspiración, no de sufrimiento».

Un emotivo texto en el que Rafel remarcaba que su mujer, con la que se casó en el año 2021, siempre estará presente en su vida: «Por ello, como nos enseñó Raquel, no la pensaremos ausente, no la buscaremos en el olvido, la buscaremos dentro, porque ahí estará». Apenas medio año después de esta dura pérdida Pol ha vivido la victoria de su equipo, momento en el que el mallorquín no ha podido evitar acordarse de su esposa, una emoción que no pasó desapercibida para los aficionados al fútbol que siguieron el partido.

Rafel Pol lleva muchos años al lado de Luis Enrique, con el que ha trabajado en el Celta, la Roma, el Barça y la selección española, y el triunfo de este sábado en Múnich supone su segundo título de Liga de Campeones tras el conquistado hace diez años como azulgrana en Berlín (2015). «¡La victoria más hermosa de mi vida!», escribía en su cuenta de Instagram en una publicación que ya roza los 30 mil 'me gusta'. De este modo el PSG inscribió por primera vez su nombre en el cuadro de honor de la competición de clubes más prestigiosa del mundo y agrandó el palmarés de dos representantes del fútbol mallorquín.