Patri Guijarro: «Llamar fracaso a no ganar la Champions sería bastante duro para nosotras»

Patri Guijarro, centrocampista del Barcelona y de la selección española, consideró que llamar 'fracaso' a no haber ganado la Liga de Campeones con el conjunto azulgrana, tras caer en la final contra el Arsenal inglés, «sería bastante duro» para sus compañeras y ella. «Llevamos seis finales de 'Champions', dos consecutivas ganadas… Llamarlo fracaso sería bastante duro para nosotras. Evidentemente estamos dolidas y queríamos ganar; habíamos llegado a otra final, que es lo más difícil. No queríamos dejar pasar la oportunidad de conseguir la tercera consecutiva y la cuarta del club. Somos autocríticas, vamos a analizarlo todo como siempre», explicó durante una entrevista concedida a la Agencia EFE en Madrid.

La futbolista, que se encuentra concentrada con la selección española para preparar los encuentros de la Liga de Naciones ante Bélgica e Inglaterra, indicó que su equipo ha hecho una buena temporada y que «fue una pena» no ofrecer la mejor versión del Barcelona en la final. «De haberla sacado hubiéramos podido ganar, pero yo creo que las cosas se han hecho bien», manifestó Guijarro, quien reiteró: «No creo que se deba ser tan duro con nosotras como para decir que es un fracaso».

Preguntada acerca de si ella se siente o no lo suficientemente valorada, manifestó: «Siempre digo lo mismo; no me preocupa. No me importan mucho los premios individuales. Me importan mucho más los títulos, el día a día, cómo puedo hacer mejor a mis compañeras y cómo puedo ser mejor yo año tras año. Me importa más lo que aporto al equipo que lo que se pueda pensar desde fuera». Por ello, el Balón de Oro no es algo que ronde su cabeza: «No pienso en eso. Incluso ganándolo, pensaría en la vida después y es una locura. La vida de Alexia (Putellas) o de Aitana (Bonmatí) es una locura; son el centro de atención. Hay personas que nacen para ser el centro de atención y a mí no me importa. Es un premio colectivo que si se gana estaría orgullosa, pero sería gracias a todo lo que tengo alrededor. No pienso en eso y lo veo a años luz. Entiendo que siempre hay una adaptación y un cambio después de ganarlo. Pasas a ser el centro de atención, tu nombre sale más, para lo bueno y para lo malo pasas a estar presente. Tiene que haber algo muy maduro en tu cabeza, sangre fría y una adaptación muy importante. Tienes que saberlo llevar», opinó.

Además habló de la «responsabilidad muy grande» que supone «llevar el escudo del Barça» y ser una de sus figuras. «Es un club muy importante, la gran mayoría de nosotras lo sentimos como el club de nuestra vida. Siempre vamos a darlo todo por ese escudo. Sea el momento que sea y el resultado que sea, vamos a confiar en lo que se nos enseña, en lo que trabajamos, en el modelo de juego que destaca en el club y nos hace diferentes», aseveró.