Miquel Bestard: «Lo que está escrito permanece para siempre»

El escritor Guillem Rosselló ha presentado este miércoles ante los medios de comunicación la biografía de Miquel Bestard, expresidente de la FFIB en un acto que tendrá su continuidad el próximo viernes, en la sede federativa de Son Malferit con la puesta de largo de la obra para el público en general. Será a partir de las 19 horas. Este miércoles ha sido el turno para que los medios de comunicación tuvieran una aproximación más concreta del proceso de elaboración de un libro que bajo el título 'Miquel Bestard, Fútbol, pasión y vida', resume setenta años de la vida del dirigente en sus diferentes etapas en las que ha estado ligado al fútbol.

El acto ha contado con la presencia de Jordi Horrach, presidente de la FFIB, Miquel Bestard y Guillem Roselló. El protagonista del libro, ahora retirado de la presidencia federativa después de 20 años dirigiendo el fútbol balear ha tenido palabras de agradecimiento hacia el actual mandatario, Jordi Horrach, por la «consideración que siempre tiene hacia mí. Yo quiero seguir sumando», afirmó Bestard.

Sobre el libro de Guillem Rosselló, el expresidente reconoció que le costó aceptar el ofrecimiento del escrito a la hora de publicar esta obra. «Yo no he hecho nada, no creía que fuera importante publicarlo, pero me convenció cuando me dijo que el viento se lleva las palabras, pero lo que está escrito, permanece para siempre», aseguró.

Guillem Rosselló Bujosa muestra el libro que ha escrito sobre la vida de Miquel Bestard.

«El libro lo ha escrito Guillem y yo prácticamente he participado para ponerle en contacto con gente que ha colaborado, pero todo lo escrito es de su puño y letra y yo personalmente estoy muy satisfecho del resultado final, creo que la gente disfrutará de leerlo y he de reconocer que en algún momento me han caído las lágrimas», explicó Miquel Bestard.

El autor del libro, Guillem Rosselló Bujosa, explicó que en un encuentro con Miquel Bestard, el exdirigente le habló de todo lo que había vivido en su larga trayectoria como futbolista, entrenador y directivo. «Al escucharle le dije que había que publicar un libro con todo lo que me has contado. Su respuesta inicial fue que de ninguna de las maneras, posteriormente le llamé un día y le insistí, pero me olvidé porque Miquel cuando no quiere hacer una cosa no la hace. Pero un día fue él quien me llamó y me dijo que se lo había pensado mejor y tiramos el proyecto a delante. Es un libro que nació de muchas charlas en el bar s’Economat de Bunyola, en la plaza, y ahí nos fuimos viendo con el hijo de Miquel, Toni, con el periodista Joan Carles Muntaner, y poco a poco le fuimos dando forma», manifestó Rosselló.

«En el libro no solo hablo de Miquel como una persona que ha estado toda la vida ligada al fútbol, también hablo mucho de sus valores. Yo he aprendido mucho de Miquel Bestard, he aprendido mucho de escucharle. Me dijo que él no tiene enemigos. No ha hablado mal de nadie», admitió el escritor.

Han sido muchas las colaboraciones en este libro de personas relacionadas con el fútbol y con Miquel. «Ojalá yo consiga dejar atrás lo que Miquel ha dejado con su trabajo y siendo muy buena persona. Es un libro escrito de forma cronológica desde sus inicios en el mundo del fútbol hasta el final en la Federació y en la Española. Estoy muy contento como editor, Miquel tenía que dejar esa huella en forma de libro», manifestó Guillem Rosselló.

Por su parte, el presidente de la FFIB, Jordi Horrach, también tuvo palabras muy emotivas hacia Miquel Bestard. «Yo todavía pienso a Miquel como presidente porque he crecido con él en este cargo. Este libro resume muy bien la trayectoria del presidente en mayúsculas y del presidente que nos llevó al lugar donde nos encontramos ahora, a una federación moderna y que está muy cerca de los clubes y con un presidente de honor como Miquel Bestard, que como máxima tenía estar cerca de ellos y esto es lo que he recogido de él. Para mí tener este libro es importante porque es historia viva e historia futura de la FFIB. Él cogió las riendas de la Federació hace 20 años cuando no era nada fácil hacerlo y tiró hacia adelante. Gracias a Guillem por tu gran trabajo y enhorabuena a Miquel por el resultado final. El fútbol siempre te agradecerá lo que has hecho», manifestó Jordi Horrach.

El próximo viernes a las 19:00 horas tendrá lugar la presentación ante el público general en la misma sede de la FFIB. Se espera una gran afluencia de gente del fútbol y amigos de Miquel en la puesta de largo de un libro escrito por Guillem Rosselló Bujosa y que es historia viva de nuestro fútbol.