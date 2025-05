Chadi Riad, un título con el Crystal Palace contra la desgracia de las lesiones: «Lo que estamos viviendo es muy, muy emocionante»

Chadi Riad (Palma, 2003) ha conocido últimamente la cara más dura del fútbol. Perseguido por la desgracia de las lesiones en su primera temporada en el fútbol inglés, el jugador mallorquín recibió el pasado fin de semana, en plena recuperación, la mejor noticia de los últimos meses al proclamarse campeón de la FA Cup con el Crystal Palace.

Riad no ha tenido suerte en Inglaterra. Formado en el Rafal, el Mallorca y el San Francisco antes de su marcha al FC Barcelona (debutó en Primera División a las órdenes de Xavi en 2022), el defensa de 21 años e internacional con Marruecos fue traspasado el pasado verano a la Premier League después de un gran curso en el Betis. El Crystal Palace abonó unos 15 millones de euros por el fichaje del balear, que iniciaba la etapa más ilusionante de su todavía emergente carrera como profesional. Pero pronto llegaron los problemas. Fue titular contra el West Ham en la segunda jornada y sufrió justo después una lesión de rodilla que lo tuvo fuera de cobertura hasta finales de diciembre.

Una vez que dejó atrás esa primera piedra, Riad volvió a las convocatorias de Oliver Glasner y reapareció en la tercera ronda de la FA Cup frente al Stockport County. Jugó los noventa minutos y el propio técnico austríaco celebró su vuelta, sin imaginar que volvería a perderlo unas semanas después, tras dos suplencias frente al Leicester y el West Ham. Otra lesión. Y ahora mucho más grave que la anterior. Tenía roto el ligamento cruzado anterior y debía pasar por el quirófano. Se había terminado la temporada.

«La verdad es que es jodido encadenar a dos duras lesiones en un mismo año», comentaba el pasado fin de semana Riad en unas declaraciones a la Agencia Efe. «Pero bueno, me sirve para aprender, para esforzarme en mis puntos débiles, mejorar y agradecerle a mis compañeros por todo el apoyo que me han dado, que me lo han hecho todo mucho más fácil», explicaba.

Riad se colgó el sábado al cuello la medalla de campeón de la FA Cup, el primer título de la historia del Crystal Palace, después de que sus compañeros superasen en Wembley al Manchester City de Pep Guardiola (1-0). Un trofeo al que él había contribuido en las primeras rondas.

«La verdad que esto que estamos viviendo es muy, muy emocionante, porque todo el mundo sabe lo que lo que llevamos trabajando, esforzándonos, entrenando cada día», señalaba Riad. «Y la verdad que estamos muy, muy, muy contentos porque es la primera copa para el club en su historia».

«Sabíamos de la calidad del equipo, de lo buenos que eran los jugadores, de la afición, de cómo apoyaba y aún así, a pesar de que tuvimos un mal inicio de temporada, sabíamos que íbamos a conseguir grandes cosas, como este trofeo, por ejemplo», apuntaba Riad después de celebrar en un escenario icónico una victoria que seguro que le ayuda a tomar impulso para el futuro.