Txema Expósito deja el banquillo del Atlético Baleares femenino

Txema Expósito no continuará en el banquillo del Atlético Baleares femenino. El hasta ahora técnico deja el club tras seis temporadas (una en el filial, cinco en el primer equipo) en las que ha conseguido dos ascensos y lo llevó a Primera RFEF Femenina, la segunda categoría del fútbol femenino español.

Expósito se va tras una complicada temporada en la que el equipo no ha podido evitar el descenso y lo hace dejando una tarjeta de 145 partidos como blanquiazul.

«Ha llegado el momento de dar un paso al lado del primer equipo femenino, ya que ha sido una temporada muy dura y ya son cinco en el primer equipo con muchísima exigencia personal», ha señalado Expósito a través del club. «Quiero dar las gracias a toda la gente que me ha rodeado en estas temporadas, Cuerpo técnico, jugadoras, personal del club… Quiero hacer una mención especial para la masa social de un club que me ha respetado y apoyado durante estos años. Ahora me toca sumar desde la grada», destacaba.