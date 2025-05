El fútbol mallorquín rompe fronteras: del Rafal a Kirguistán

Lejos de los focos de las grandes ligas, los tentáculos del fútbol mallorquín van derribando fronteras cada vez más lejanas y exóticas. Una de las más impenetrables y extrañas de todas la ha atravesado hace poco Munir Abdeselam (Palma, 1998), que a principios de año dejaba el Montijo, de la Tercera RFEF extremeña, para afrontar toda una experiencia de vida e instalarse en Kirguistán. Su caso es único, ya que es el primer futbolista español que juega en este desconocido país, muy montañoso y sin salidas al mar, que está enclavado en plena Asia Central, entre Uzbekistán, Tayikistán, Kazajistán y China.

Munir, que ahora defiende los colores del Talant FC, es uno de los grandes aventureros del fútbol isleño. Empezó a jugar en el Rafal a los tres años y, aunque a distinto nivel, ha seguido los pasos de otros de los vecinos de su barrio, como Marvin Park (Las Palmas) o Chadi Riad (Crystal Palace). Siendo cadete fichó por Atlético Baleares y desde ahí inició un periplo que le ha llevado por el Santa Catalina, el Felanitx, el Llosetense, la Penya Independent o el Andratx, con el que compitió en Segunda RFEF el curso pasado. En la temporada 2020-21 ya había probado a jugar fuera de España. En el Olimpia Zambrow de Polonia, concretamente. Aquello le cautivó.

Pero, ¿cómo termina un jugador del Rafal jugando en Kirguistán? «La idea me surge a través de un representante que cuando estaba en el Andratx me ofreció ir a Estados Unidos y le dije que no porque iba a ser padre», cuenta Munir. «Mantuvimos el contacto y en verano intenté salir al extranjero, pero al final no surgió nada y a ultima hora firmé con el Montijo con la condición de poderme ir si me llegaba una oferta de fuera. Estuve en Polonia y me encantó la experiencia de vivir fuera y experimentar otras cosas. Me apetecía repetir. Y tengo que aprovechar ahora que mi hija es pequeña, porque cuando tenga cuatro o cinco años tendrá que ir a colegios y será todo más complicado. Siempre hay tiempo de volver».

Munir, tercero por la izquierda en la fila superior, antes de un partido con el Talant FC.

Munir reconoce que sabía poco del país en el que ahora tiene su residencia. «Lo primero que hice fue entrar a Google para ver dónde estaba y qué había. Mi pareja me preguntó si le estaba vacilando», reconoce entre risas. «Pero enseguida nos pusimos a mirarlo y en dos semanas ya habíamos tomado la decisión. Recibí la oferta de manera formal, firmé el contrato y a los días ya teníamos los billetes. A mí madre le gustó un poco menos la idea porque no lo iba a tener tan fácil para ver a la niña, porque al final está a un día entero de viaje de España».

Este joven mallorquín, su pareja y su hija están instalados en la capital del país, Biskek, una ciudad de en torno a un millón de habitantes muy fría en invierno y muy calurosa en verano. «Vivimos en un apartamento que abajo tiene una zona cerrada y un parque en el que poder jugar con la niña. Ahora el tiempo ha mejorado y las temperaturas son altas pero en invierno hemos llegado a entrenar a -15 grados», relata. «La vida por aquí nos va muy bien. Hay cosas que son muy baratas y otras que tienen los mismos precios que en España. Una de las cosas que más me llamó la atención es que depende del coche al que te subas tiene el volante a la izquierda o a la derecha. Y lo sé bien porque nosotros nos movemos siempre en taxi porque es un muy barato: un trayecto de media hora te puede costar dos o tres euros. Nosotros aprovechamos para conocer la ciudad así».

Kirguistán supone para Munir y su familia una mezcla de culturas muy peculiar. En su equipo, los únicos extranjeros son dos rusos, dos uzbekos y dos ucranianos y todos se comunican en ruso, aunque el otro idioma del país es el kirguís. «Yo hablo en inglés y si hay problemas saco el móvil, no hay problema en eso», narra el balear, que pese a que ahora está lesionado (sufrió un problema de rodilla durante un partido en el que se inauguraba el primer estadio construido íntegramente desde la independencia del país), ha encajado muy bien en el Talant. Suma un gol y una asistencia en siete partidos pese a ser defensa. «Aquí nos cuidan muy bien pero el nivel, obviamente, no se acerca al de España. Sería parecido al de Segunda RFEF», relata. «A la selección sí que se la sigue mucho, aunque aquí lo que más les gusta es la UFC y todo lo que tiene que ver con la lucha».

Munir, que tiene contrato hasta el 1 de diciembre, poco después de que termine la liga de Kirguistán, no sabe qué pasará a partir de entonces. Cuando ya se había comprometido con el Talant le llegaron propuestas de Indonesia y de Armenia, así que prefiere no hacer planes. Seguirá con el mapa desplegado y un balón junto a la maleta.