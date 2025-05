Arrasate: «No hemos tenido nuestro día»

Jagoba Arrasate reconoció que «no hemos tenido nuestro día. El Girona nos ha superado y nos ha costado mucho llegar salvo el disparo de Darder. Ellos han encontrado muy bien los espacios de Yangel Herrera que ha hecho que los nuestros sufrieran y por ahí nos han superado. En la segunda parte hemos mejorado algo con los cambios , pero no ha sido suficiente». Arrasate explicaba que con las variaciones de hombres y sistema buscaba jugadores con más profundidad con Asano y Marc Domenech por las bandas y Muriqi arriba.

Respecto a la última acción del partido, el penalti reclamado a Maffeo, el técnico de Berriatua ha dicho: «Cuando ves que Maffeo tiene la posición ganada y no chuta porque cae al suelo piensas que ha sido por algo, pero hemos protestado por protestar porque no hemos visto bien la jugada». Durante el partido, Arrasate ha mantenido tensos diálogos con Larin y Samu Costa. «Son lances del juego y cosas que se quedan ahí. En el descanso lo hemos hablado y ningún problema. Son jugadores de carácter, pero tenemos un gran grupo». El entrenador del Mallorca deseaba, «primer recuperarnos bien y luego afrontar con todas las garantías el partido del sábado. Es un encuentro de la ilusión para afrontar las últimas tres jornadas del campeonato». Arrasate, sin embargo, también quería extraer algo positivo. «El Girona estaba celebrando hoy la permanencia y nosotros nos tirábamos de los pelos, hay que poner en valor lo realizado». En cuanto a la portería, el técnico ha dicho que Greif había hecho un buen partido. «Si hemos perdido, no ha sido precisamente por él».

Precisamente, Dominik Greif era uno de los hombres del choque. El portero eslovaco recuperaba la titularidad en detrimento de Leo Román y fue el jugador más destacado del conjunto bermellón. Al término del encuentro, el meta hablaba sobre su pugna por la portería con su compañero. «Yo estoy contento porque estoy jugando la mayoría de los partidos», ha dicho. Sobre su futuro, Greif dijo que «no es momento de hablar de estos temas porque aún quedan tres semanas de Liga». Y en cuanto al partido reconoció que no le había gustado el equipo. «Hemos hecho muy poco en ataque».