Rotlet Molinar: El regreso de un clásico

Con un presidente como Miguel Ángel Ruiz, que dirige al equipo sobre el terreno de juego con el brazalete de capitán a sus 41 años, y un técnico como Lolo Paniza que apuesta por el fútbol combinativo en una categoría más propia del músculo que de la imaginación, el Rotlet Molinar festejó el pasado fin de semana su regreso a Tercera División -el cuarto en poco más de una década- tras dos intentos fallidos.

El curso pasado se quedó a un gol y hace dos temporadas también finiquitó la campaña con la miel en los labios. En esta ocasión, sin embargo, el ascenso era cuestión de tiempo, después de un año en el que ha dominado la División de Honor Mallorca desde el principio y con una autoridad aplastante: 80 puntos, una sola derrota, ascenso consumido a falta de tres jornadas y buen juego.

Para Miguel Ruiz, toda una institución en el club que preside y en el que juega como mediapunta -en el que acumula ya diecisiete temporadas y que vivió la travesía de la entidad desde la Tercera Regional hasta el primer ascenso a Tercera División en aquella primavera de 2013- la clave del éxito es el entrenamiento diario. «La semana de trabajo, el buen ambiente, el compromiso de los jugadores y nuestro tono físico es una de las razones de este ascenso. A pesar de todos los cambios experimentados en el vestuario, con una docena de jugadores del año pasado y el resto nuevos, ver cómo la gente trabaja cada día es admirable. Chavales que apenas han jugado veinte minutos en todo el año y que vienen aquí y lo dejan todo en cada sesión».

Ruiz confía en la continuidad de Lolo Paniza aunque «de momento no hemos hablado sobre este tema, pero mi deseo es que se quede. Sé que durante estos tres años ha tenido ofertas buenas y ha decidido continuar con nosotros, también porque es de aquí y le tiene aprecio al club. Espero, deseo y confío en que entrenará al Rotlet en Tercera», apunta el presidente-jugador, que también desliza un posible adiós en activo. «La verdad es que veo complicado seguir porque tengo ya 41 años y llevo aquí nada menos que 17 temporadas. Este año he jugado unos diez y once partidos de titular, en otros he sido suplente y en cuatro o cinco desconvocado...».

El Rotlet Molinar ya prepara la que será su quinta temporada en Tercera División con el reto de mantener la categoría, un objetivo que solo ha logrado una vez en toda su historia.

La plantilla del Rotlet está integrada por Pau Pericás, Juan Amador, Igor Asensio, Mateu Bonnín, Andrés Guilabert, Miguel Ruiz, Kane, Sebastià Martínez, Alex Segovia, Toni Fresneda, Carlos Fraile, Joan Tomás, Pere Pons, Andreu Seguí, Iker Martínez, Luis Uget, Amadou Ly y Bruno Odone.