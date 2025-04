Partido trampa para el Atlético Baleares ante el Mallorca B

En la recta final del campeonato regular en Segunda RFEF el calendario ha deparado el choque entre el filial del Mallorca y el primer equipo del Atlètic Baleares, dos conjuntos que han dibujado trayectorias diametralmente opuestas esta temporada y que se miden en un choque siempre especial. Es un derbi desigual tanto porque quien juega es el Mallorca B y no el primer equipo y sobre todo por el potencial y la situación que han vivido los dos equipos durante esta temporada.

Mientras que el conjunto rojillo lleva semanas siendo ya equipo de Tercera División, el ATB lucha por ascender, ha pujado por la primera posición y ahora tratará de seguir con pulso al menos para mantener el objetivo de abrazar la segunda plaza.

Los de Luis Blanco jugarán en Son Bibiloni en busca de asegurar la tercera plaza y soñar con la segunda. Una victoria blanquiazul y una derrota del Sant Andreu ante el Valencia Mestalla dejaría todo abierto para el último partido. Eso sí, los balearicos, en caso de puntuar en la Ciutat Esportiva Antonio Asensio, cerrarían su presencia en el playoff de ascenso.

Se trata de un partido especial para los dos equipos por eso, pese a que el filial está ya descendido, hay que valorar la motivación especial de unos jugadores que lo tienen ya todo perdido y que irán a por el último esfuerzo para tratar de terminar la temporada con la cabeza alta.

«Este fin de semana es un derbi, somos conscientes –dijo Luis Blanco– lo hace especial, pero también queremos seguir en la misma línea competitiva y seguir mejorando. En los últimos partidos nos han faltado cosas y estamos en ello. Aún hay opciones de quedar segundos y tenemos que seguir para llegar de la mejor forma posible», manifestó el entrenador.

Para Luis Blanco «Hay tres cuestiones claves». «Primero somos nosotros. Que queremos ganar y sumar. El filial lo ha pasado mal, pero ahora están liberados y llegan de dos victorias seguidas. Me espero el mejor Mallorca B de la temporada. Estamos avisados y somos conscientes», afirmó el entrenador blanquiazul.

El entrenador admitió que se siente especialmente feliz por la trayectoria ascendente que ha ido experimentando el equipo durante estos últimos meses. «Hay muchas sinergias dentro del equipo. Depende del contexto y rival pueden variar. Desde que llegué hemos producido diferentes sinergias y estoy muy contento», afirmó.

Espera lo mejor

Blanco afirmó que el Mallorca B no ha perdido el «tono competitivo». «Ellos están demostrando que, pese a un descenso, están manteniendo un tono competitivo. He sido muchos años entrenador de un filial y se lo que hay. No es tan importante la clasificación como sí lo es para nosotros.

En un filial me espero lo mejor de ellos porque tienen muchos condicionantes», declaró. La gran duda del entrenador en estos momentos es saber si Florin Andone estará recuperado o no para jugar hoy en Son Bibiloni. El choque arrancará a las doce del mediodía en la Ciudad Deportiva de Son Bibiloni en uno de los partidos de pronóstico incierto pese a la trayectoria de ambos conjuntos.