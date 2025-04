El árbitro de la final de la Copa del Rey llora por las críticas de Real Madrid TV

Ricardo de Burgos Bengoetxea, el árbitro de la final de la Copa del Rey del sábado entre el Real Madrid y el Barcelona, rompió a llorar el viernes en respuesta a un video crítico publicado por el canal de televisión del Real Madrid (RMTV).

El video, publicado el jueves, muestra lo que RMTV considera una serie de errores cometidos por De Burgos durante su carrera. La publicación es la última de una serie en la que RMTV critica a los colegiados españoles. De Burgos expresó su malestar durante una rueda de prensa, en la que dijo que «cuando un hijo tuyo va al colegio y hay niños que le dicen que su padre es un ladrón y llega a casa llorando, eso es muy jodido».

A continuación, hizo hincapié en su integridad y en los retos a los que se enfrentan muchos árbitros, tanto en el fútbol profesional como en el base. «Lo que hago en mi caso es intentar educar a mi hijo para decirle que su padre es honrado, que se equivoca como un deportista más, y eso es muy jodido, no se lo deseo a nadie», señaló.

«El día que me vaya de aquí quiero que mi hijo esté orgulloso de lo que fue su padre y lo que es el arbitraje, porque el arbitraje nos ha dado muchos valores», agregó. «No hay derecho lo que estamos pasando muchos compañeros y compañeras, no del fútbol profesional, porque esto afecta a las familias, sino sobre todo del fútbol base. O sea, que cada uno haga una reflexión de por dónde queremos ir y lo que queremos del deporte y del fútbol», agregó.

No hubo respuesta inmediata del Real Madrid sobre los comentarios de De Burgos. Pablo González Fuertes, el oficial del VAR para la final del sábado, dijo que los árbitros «vamos a tener que empezar a tomar medidas», al tiempo que afirmó que «en pocas fechas posiblemente tengáis ciertas noticias sobre lo que está aconteciendo y lo que va a venir, pero que no os quepa ninguna duda de que (...) va a hacer historia, porque no vamos a seguir aguantando lo que estamos aguantando».