Arrasate: «Leo Román nos ha mantenido en el partido»

Jagoba Arrasate se mostraba satisfecho con el trabajo realizado por el equipo y destacaba la actuación de su portero. «Leo Román nos ha mantenido en un partido en el que hemos trabajado mucho y hemos sufrido también». El técnico de Berriatua explicaba que «trabajar y competir está en el ADN del equipo y luego también hay que tener en cuenta el rival. Enfrente teníamos un gran equipo que te impedía también hacer lo que tenías pensado».

El entrenador del Mallorca se lamentó de las ocasiones de peligro generadas que no acabaron en gol. «Hemos empezado bien con las dos internadas de Mateo y Antonio, luego el gol anulado y también en la segunda parte la de Raíllo, pero es cierto que ellos nos han apretado mucho y Leo ha hecho que lleguemos hasta el final con opciones». Respecto al futuro, explicó que «tenemos una buena puntuación e intentaremos en los cinco partidos que nos quedan sumar el mayor número posible de puntos y acabar lo más arriba posible».

Leo Román, el protagonista del encuentro, reconoció que está viviendo unos meses muy difíciles. «No sé cómo calificar mi situación. Llevo varios meses sin jugar pero siempre he intentado estar preparado, concentrado y aprovechar la oportunidad». El guardameta ibicenco, que aseguraba no saber el número de paradas que había realizado, tuvo un recuerdo para la afición. «Desde que llegué a la Isla he recibido el cariño de la gente tanto en los buenos como en los malos momentos». En cuanto al partido, Román explicó que «el Barcelona es una apisonadora y lo está demostrando en la Liga y Europa». Otro de los jugadores destacados, Copete, se mostró satisfecho por el trabajo realizado ante un rival que nos ha exigido mucho»